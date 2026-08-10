Paramount-sjefen går med på å gi ut 30 filmer i året dersom avtalen med Warner Bros. blir gjennomført

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Paramount har bekreftet at selskapet vil distribuere 30 filmer i året til kinokjedene, ettersom det har oppstått frykt for at antallet kinopremierer vil avta etter den store fusjonen mellom Paramount og Warner Bros. Avtalen er kanskje satt på vent mens en antitrustsak pågår akkurat nå, men Paramount-sjefen David Ellison er fortsatt trygg på at den vil gå gjennom.

Etterpå skal han levere 30 filmer i året til kinoene, ifølge Bloomberg. Ellison er helt klart en stor tilhenger av filmproduksjon og filmer, så det er lett å forstå hvorfor han støtter en slik avtale. Men selv om den skriftlige avtalen med kinokjedene innebærer at vi får se minst 30 filmer i året fra Warner og Paramount, betyr ikke det at alle vil bli suksesser.

Det er en bekymring for at mindre filmer som ikke gjør det bra på kino, kan bli presset ut kontinuerlig for å nå milepælen på 30 filmer. Det er ikke opp til et filmstudio å avgjøre hvor vellykket en film vil bli på kino, men uansett kan man ikke forvente at hver eneste film blant de 30 utgivelsene skal bli en stor suksess med stort budsjett. «I løpet av karrieren min innfridde G.I. Joe: Retaliation de økonomiske forventningene, Top Gun: Maverick overgikk dem, og Terminator: Dark Fate nådde ikke opp. Jeg er stolt av alle disse filmene, men ingen kan diktere hva publikum vil elske. Det jeg kan love, er arbeidet – og mer av det,» sa Ellison.