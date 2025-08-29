Paramount skal ha sett seg ut filmrettighetene til Call of Duty

HQ

Filmatiseringer basert på dataspill er hetere enn noensinne, og ifølge ferske rykter er Paramount nå ute etter å sikre seg rettighetene til Call of Duty. Prosjektet skal internt være klassifisert som "topp prioritet" for studioet, som ser ut til å være ivrige etter å overføre det digitale kruttet til det store lerretet.

Reaksjonene på nettet har imidlertid ikke vært spesielt vennlige. Etter at fansen fikk nyss om Paramounts planer, strømmet kritikken inn, og mange stilte - med rette - spørsmål ved om verden virkelig trenger en Call of Duty -film akkurat nå. Noen trekker til og med paralleller til fjorårets dårlig mottatte Borderlands-film.

Vi har tross alt allerede hatt flere tiår med krigsfilmer som fungerer like bra som "Call of Duty på kino". Samtidig kan det være en potensiell vei videre gjennom Modern Warfare, som allerede er kjent for sin filmatiske tilnærming. Alternativt kan Paramount prøve å lage en helt ny historie i samme stil.

Likevel dominerer skepsisen diskusjonen, og ideen om enda en "generisk krigsfilm" ser ikke ut til å begeistre noen. Hva tror du - ville en Call of Duty -film være en strålende idé eller en katastrofal idé?