Paramount Skydances siste oppkjøpstilbud fra Warner Bros. kan være "bedre" enn Netflix'

Til tross for at Paramount Skydance har kastet rundt seg med godt over 100 milliarder dollar, har det i flere måneder virket veldig tydelig at Netflix vil bli kjøperen av Warner Bros. Den opprinnelige avtalen som ble avtalt og verdsatt til rundt 83 milliarder dollar, så fortsatt ut til å være den beste og sikreste, selv om det rivaliserende produksjonsselskapet teknisk sett tilbød et økonomisk betydelig større alternativ.

Nå begynner det imidlertid å haste, for i midten eller slutten av mars må det tas en endelig avgjørelse om hvem som skal overta Warner Bros. og HBO Max, og dette har fått Paramount Skydance til å komme med et nytt bud som faktisk kan endre maktdynamikken i denne pågående situasjonen.

I følge Variety blir det siste budet som kom inn i går nå sett på som potensielt "bedre" enn Netflix' opprinnelig avtalte avtale, noe som betyr at det er en økende sjanse for at Warner Bros. Discovery vil gå tilbake på sin tidligere avtale, betale Netflix et oppsigelsesgebyr på flere milliarder dollar, og akseptere Paramount Skydances tilbud i stedet.

Den siste oppdateringen fra WBD-ledelsen sier at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse om avtalen, men at de planlegger å "engasjere seg videre" med Paramount Skydance-ledelsen om den i overskuelig fremtid. Hvis dette anses som et bedre alternativ enn den opprinnelige avtalen, åpnes et fire dagers vindu der Netflix og WBD kan diskutere en revidert avtale eller avslutte og gå hver sin vei.

Når det gjelder hva dette forbedrede Paramount Skydance-budet tilbyr, er den viktigste forbedringen en kjøpesum på 31 dollar per aksje i kontanter (opp fra 30 dollar), et økt oppsigelsesgebyr hvis myndighetene blokkerer avtalen til en verdi av 7 milliarder dollar, en fortsatt avtale om å betale Netflix' oppsigelsesgebyr på 2,8 milliarder dollar og en ny forpliktelse til å eliminere WBDs finansieringskostnader til en verdi av 1,5 milliarder dollar.

For ytterligere referanse hadde Paramount Skydances siste tilbud en total verdsettelse på rundt 108 milliarder dollar, med dette nye tilbudet på 111 milliarder dollar. Det er mye cheddar.