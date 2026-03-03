Paramount+ slås sammen med HBO Max når Warner Bros.-avtalen er i boks

HQ

Etter å ha tilbudt bedre og bedre avtaler inntil aksjonærene i Warner Bros. Discovery til slutt bestemte seg for å droppe Netflix-avtalen, har Paramount fått den sammenslåingen de har ønsket seg siden WBD ble lagt ut for salg. Det er fortsatt lenge til sammenslåingen er helt ferdig, men allerede nå har Paramount-sjef David Ellison store planer for hvordan de to selskapene skal skape en massiv helhet, som for eksempel å blande Paramount+ med HBO Max.

"Vi planlegger å sette de to tjenestene sammen, noe som i dag gir oss litt over 200 millioner direkte-til-forbruker-abonnenter", sa Ellison i en nylig investorsamtale (via Variety). "Vi tror det virkelig posisjonerer oss til å konkurrere med lederne på området. I Paramount vil vi i midten av dette året ha fullført konsolideringen av våre tre tjenester under én samlet stabel, og du kan se at vi vil ha en lignende tilnærming til denne plattformen fremover. Og vi tror at det kombinerte tilbudet, med tanke på mengden innhold og hva vi kan gjøre fra teknologisiden, virkelig vil sette oss i stand til å konkurrere med de største aktørene."

Ellison gikk ikke nærmere inn på hvordan strømmetjenestene skulle kombineres, og om abonnentene måtte betale en økt kostnad. Han kommenterte imidlertid at HBO vil fortsette å kjøre uten tung tilsyn fra Paramount-sjefer. "Vi sa, vi planlegger for at det skal kunne operere med uavhengighet, slik at HBO kan, ærlig talt, gjøre det de gjør utrolig bra. Vårt synspunkt er at HBO bør forbli HBO. De har bygget et fenomenalt varemerke. De er ledende på området, og vi vil bare at de skal fortsette å gjøre mer av det. Men ved å samle plattformene, vil alt innholdet vårt kunne nå ut til et enda bredere publikum enn vi kan gjøre på egen hånd," forklarte Ellison.

Ville du abonnert på Paramount+ og HBO Max?