Paramounts siste bud på Warner Bros. kan ha gjenopptatt diskusjonene

Paramount har ofte banket på døren til forhandlingsrommet og prøvd å få Warner Bros. aksjonærer til å lytte til sine bønner i håp om å stoppe Netflix-avtalen. Frem til nå har de fleste av deres bønner falt for døve ører, men det ser ut til at Paramounts siste tilbud endelig kan ha tvunget WB tilbake til forhandlingsbordet.

Som først oppdaget av Bloomberg i helgen, har Paramounts siste avtale - som inkluderer en premie "tikkende avgift" for WBD-aksjonærer på rundt 650 millioner dollar for hvert kvartal som en antatt avtale ikke er fullført etter 31. desember 2026 - fått Warner-styret til å få øynene opp.

Uttalelser har kommet tett og raskt fra Warner Bros. talspersoner før, og navngitt Paramount-avtaler som utilstrekkelige for å avspore tilbudet som Netflix har satt. Denne nye avtalen - den niende fra Paramount totalt - har imidlertid ikke resultert i den samme, umiddelbare responsen. Det antas at WB kan gå tilbake til bordet, om ikke annet for å si at styret gjorde sin plikt ved å undersøke alle tilbudene.

Warner Bros. vil offentliggjøre sin inntjeningsrapport for 4. kvartal 2025 tidlig denne uken, og det er sannsynlig at vi vil se en omtale av Paramount-tilbudet, samt en dato for aksjonærenes avstemning om Netflix-avtalen. Følg med her.