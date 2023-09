Paranormal Activity skal bli en teaterforestilling

HQ

Det har hittil blitt sju filmer i Oren Pelis thrillerserie Paranormal Activity, med Next of Kin som siste kapittel, som hadde digital premiere på Paramount+ i fjor. Siden da har det vært relativt stille rundt suksesshistorien, i hvert fall frem til nå. Ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter arbeides det nå med å gjøre Paranormal Activity om til en teaterproduksjon på West End.

Bak prosjektet står Grey House og Levi Holloway som nå skal forsøke å overføre grøsseren fra kinolerretet til teaterscenen, og det høres absolutt interessant ut. Hvorvidt vi får en fortsettelse av filmene, er det imidlertid delte meninger om. Ifølge produsent Jason Blum er det på høy tid at serien avsluttes, og det kan vi ikke annet enn å være enige i. Next of Kin var absolutt ikke noe mesterverk, eller en revival for den saks skyld.

Ville du ha vært interessert i Paranormal Activity som teaterforestilling, og håper du på en fortsettelse av filmserien?