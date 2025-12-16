Paranormal Activity 8 har funnet sin regissør

Da Paranormal Activity: Next of Kin kom i 2021 ble det sagt at dette ville være slutten på sagaen. Men ... alle som trodde det vet tydeligvis ikke mye om skrekkfilmer, og den hadde knapt kommet på kino før Paramount begynte å skissere en oppfølger.

HQ

Tidligere denne måneden rapporterte vi at arbeidet hadde begynt, med James Wan og den opprinnelige skaperen Oren Peli som produsenter. Nå rapporterer The Hollywood Reporter at prosjektet har nådd en annen milepæl, med en regissør nå bekreftet. Valget falt til slutt på Ian Tuason, og hvis navnet ikke ringer en bjelle, er du unnskyldt.

Han har tidligere hovedsakelig laget kortfilmer for virtuell virkelighet, og slapp sin første langfilm i sommer med The Undertone. Siden han for det meste har jobbet med okkulte temaer og såkalt found footage, virker han absolutt perfekt for Paranormal Activity 8 (foreløpig tittel).

Med en regissør på plass, bør vi høre mer om rollebesetningen og muligens starten på innspillingen i en ikke altfor fjern fremtid.