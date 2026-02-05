Paranormasight: The Mermaid's Curse: Alle detaljene så langt

Nintendo har vært hjem til utallige visuelle romaner og tekstbaserte eventyrspill i årevis. Fra Nintendo DS-tiden med Hotel Dusk og Another Code, for ikke å nevne GBA-klassikere som Ace Attorney (bare i Japan) eller til og med NES med Famicon Detective Club (også bare i Japan). I dag har Nintendo imidlertid noen virkelig gode spill i visuell roman-sjangeren på sine plattformer, for eksempel AI: The Somnium Files og Paranormasight, en av dagens store stjerner.

Paranormasight: The Mermaid's Curse er tittelen på dette nye spillet som ble presentert i dag, som vi allerede kan kalle Paranormasight "sagaen". Uten å vite sikkert om det er en direkte oppfølger, prequel eller en historie som er helt uavhengig av det forrige spillet, er det noen detaljer vi allerede kan avsløre om dette nye spillet. Paranormasight: The Mermaid's Curse inviterer oss til å løse et overnaturlig mysterium i en japansk bukt gjennom perspektivene til forskjellige karakterer.

Spillet inneholder forskjellige gåter, som sett i presentasjonen, men spillingen fokuserer først og fremst på å lese tekst. Med nye karakterer, en uhyggelig setting og et stort mysterium å løse, har Paranormasight: The Mermaid's Curse har alle elementene som er nødvendige for å følge i fotsporene til den fantastiske 2023-tittelen.

Hvor langt er en person villig til å gå for å overleve en forbannelse? Det får vi vite 19. februar når spillet lanseres på Nintendo Switch til en pris på £24,99. Men hvis du er nysgjerrig på serien, er originaltittelen for øyeblikket i salg i den europeiske Nintendo eShop for 5 euro.