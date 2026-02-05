Paranormasight: The Mermaid's Curse lanseres 19. februar

Mysteriene er mange i det nylig avslørte Paranormasight: The Mermaid's Curse. I oppfølgeren til det godt mottatte Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo setter vi nå kursen mot kysten. Vi er imidlertid ikke her for å feriere, for vi skal undersøke noen mystiske og skremmende hendelser.

Når hovedpersonen ser en uhyggelig versjon av seg selv i vannet, blir de tvunget til å følge sporene til en rekke merkelige personer for å finne ut hva som egentlig foregår i denne visuelle eventyrromanen.

Sammenlignet med forgjengeren ser det ut til at Paranormasight: The Mermaid's Curse vil ha et mer aktivt gameplay, ettersom du kan dykke for å utforske mysteriene rundt kysten ytterligere. Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter den når Paranormasight: The Mermaid's Curse lanseres om to uker, den 19. februar.