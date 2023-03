Parasite blir den første filmen som når 1 million 5-stjerners anmeldelser på Letterboxd

Parasite, som blant annet vant Oscar for beste film, har nå fått en annen imponerende anerkjennelse til navnet sitt. 2019-filmen fra Bong Joon-ho er den første som har fått over 1 million 5-stjerners rangeringer på filmanmeldelsens sosiale plattform Letterboxd.

Letterboxd delte prestasjonen på sin Twitter-side. Parasite har et gjennomsnitt på 4.6-stjerner, men har altså fortsatt fått høyeste poengsum av hele 1 million mennesker.

For de som ennå ikke har sett den er Parasite et drama som kommenterer de sosiale forskjellene mellom fattige og rike, da en familie med lavinntektsbakgrunn finner seg mer og mer knyttet til en rikere familie etter at et medlem av førstnevnte er ansatt for å veilede en av sistnevnte.

Hva synes du om Parasite?