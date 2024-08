Parcel Corps ikke kunne levere i tide

HQ

I en ironisk vending av skjebnen Parcel Corps, det kommende spillet fra utvikleren Secret Mode, får utgivelsesdatoen skjøvet tilbake, og vil derfor gå glipp av den forventede leveringstiden.

"Beklager at vi gikk glipp av deg!" står det i den vittige pressemeldingen, der det også heter at "din levering av det - [avkrysset boks] - satiriske sykkelbudspillet for PC, PlayStation 5, og Xbox Series X/S - har dessverre blitt forsinket på grunn av at - [avkrysset rute] - utviklerne har tatt seg ekstra tid til å finjustere ting for best mulig lansering" - gjort i stil med et tapt leveringskort, hvis du ikke kunne se det.

Ærlig talt kunne jeg ikke ha kommet på en bedre måte å kunngjøre de skuffende nyhetene på, og jeg kan ikke klandre utviklerne for at de ønsker at fansen skal motta spillet i best mulig stand.

Det er uklart når Parcel Corps vil bli utgitt nå, men Sunset Overdrive-reminiscent levering spillet har mange trailere tilgjengelig for fans å tidevannet seg over til de kan (ganske hektisk) sykle rundt New Island, bare prøver å gjøre jobben sin mens opp mot machinations av Rich Villainé.

