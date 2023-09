Parcel Corps-inntrykk: Crazy Taxi møter Sunset Overdrive

Har du noen gang lurt på hvordan matbudene klarer å levere maten din før den blir kald? Hvordan klarer de å krysse en by, elver og fjell, og gjøre alt innenfor den tilmålte tiden? Hvis du, i likhet med meg, har grublet over dette spørsmålet, er BillyGoat Entertainment's Parcel Corps det perfekte spillet for deg. I løpet av Gamescom-messen i år fikk jeg sjansen til å sette meg ned og sjekke ut spillet i en hands-off-presentasjon, og selv om dette spillet ofte fremsto som en merkelig feberdrøm, er jeg også helt betatt av det og gleder meg til at spillet skal debutere en gang i fremtiden.

I bunn og grunn er Parcel Corps det merkelige kjærlighetsbarnet til Crazy Taxi, Jet Set Radio og Sunset Overdrive. Tanken er at du skal kle deg ut som et sykkelbud og deretter suse rundt i en fargerik og pulserende verden for å fullføre en rekke leveringsoppgaver. Haken er at dette spillet ikke er en rotfestet og realistisk tittel, nei, det foregår i en sprø verden, og du spiller som noe som bare kan beskrives som Supermann på BMX. Du kan wallride, hoppe på biler, grinde på rails, gjøre triks og style og tråkke absurd fort, og alt dette skjer på et nivå som er designet for å føles som en gigantisk lekeplass med mange måter å komme seg rundt på som er langt mer spennende enn bare å følge veiene.

Selve kureroppdragene er også merkelige og underlige og passer til tonen i spillet. Du møter alle mulige slags sprø figurer og personer rundt om i verden, og de gir deg i oppdrag å levere varene deres, slik at du kan øke omdømmet ditt hos firmaet deres og åpne døren til bedre kontrakter og muligheter. Hvorfor gjør du dette i utgangspunktet? Det er her Parcel Corps blir enda merkeligere. Historien dreier seg om at du prøver å hindre et stort selskap i å ta over leveringsverdenen ved å stjele kontrakter og ta kundene deres. Konsekvensene blir imidlertid at budet ditt havner i politiets søkelys, med biler og helikoptre som blir sendt etter deg for å hindre deg og sinke deg.

Jeg har ikke hatt muligheten til å prøve Parcel Corps selv ennå, men det BillyGoat Entertainment viste meg under forhåndsvisningen, gjorde det klart at spillingen kommer til å være flytende og fartsfylt, og at du virkelig kan takle utfordringene og verdenen på den måten som passer deg. Dette er ikke et spill av typen Skate der målet er mer realistisk bevegelse, det er Sunset Overdrive på sykkel, og du kommer til å hoppe og kverne rundt i verden på en utrolig smidig og spennende måte.

Spørsmålet med Parcel Corps er hvordan utvikleren vil fortsette å forbedre gameplayet, for selv om bevegelsene ser morsomme ut, vil det å bare levere pakker i timevis uten tvil begynne å føles litt repetitivt etter en stund. Vi fikk noen glimt av hvordan utvikleren har tenkt å løse dette problemet, for eksempel ved at budet ditt alltid livestreamer reisen sin, og du kan samhandle med publikum ved å utføre triks og lignende for å bli belønnet med donasjoner og mer penger, som kan brukes til å tilpasse og forbedre sykkelen din og utvide budvirksomheten din.

Etter det jeg har sett, er BillyGoat Entertainment inne på noe helt spesielt med Parcel Corps. Dette fremstår som et veldig morsomt og sprøtt spill, spekket med vittig og tullete humor, og bygget med en spillestil som ser ut til å gi spilleren mange valgmuligheter når det gjelder hvordan de skal ta seg rundt i verden. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer til å tilbys i dette spillet frem mot lanseringen, og til å se hvordan BillyGoat gjør mer enn bare det.

