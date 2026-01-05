Paris-domstol dømmer ti personer for nett-trakassering av Brigitte Macron, der det ble påstått at hun var født som mann

HQ

En domstol i Paris fant mandag ti personer skyldige i å ha trakassert Frankrikes førstedame, Brigitte Macron, ved å legge ut eller dele falske og ondsinnede påstander om hennes kjønn på sosiale medier. Dommen markerer et betydelig juridisk tilbakeslag for en konspirasjonsteori som har sirkulert på nettet i årevis, der det hevdes at Brigitte Macron ble født som mann.

Blant de tiltalte (åtte menn og to kvinner mellom 41 og 60 år) finner vi en idrettslærer, en kunstgallerieier og en publisist. Straffene varierte fra obligatoriske kurs i forståelse av trakassering på nettet til åtte måneders betinget fengsel. Flere av dem ble også utestengt fra sosiale medier der det krenkende innholdet hadde blitt lagt ut eller forsterket.

Brigitte Macron // Shutterstock

Dommerne fant at gruppen bevisst hadde spredt ærekrenkende påstander om Brigitte Macrons kjønn og seksualitet, og at noen av innleggene også angrep hennes ekteskap med president Emmanuel Macron ved å trekke støtende sammenligninger knyttet til aldersforskjellen mellom dem. Retten konkluderte med at kommentarene gikk lenger enn meningsytringer eller satire og utgjorde vedvarende, skadelig trakassering.

Saken er en del av en bredere juridisk innsats fra ekteparet Macron for å slå tilbake mot konspirasjonsteorien, som har spredt seg internasjonalt. Parallelt med den franske rettssaken har ekteparet også anlagt et injuriesøksmål i USA mot den konservative podkasteren Candace Owens for å ha gjentatt påstanden. I rettsdokumentene understrekes det at påstanden er helt usann, og at Jean-Michel Trogneux (som ofte nevnes i ryktene) faktisk er Brigitte Macrons storebror.