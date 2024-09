Paris Hilton slår seg inn på popscenen med Infinite Icon

Paris Hilton Paris Hilton har samlet en storartet gruppe venninner til sitt kommende album, Infinite Icon.

Albumet samler store navn som Sia, Megan Thee Stallion, Rina Sawayama, og Meghan Trainor, og er en utvidelse av Hiltons dokumentarfilm fra 2020 This Is Paris og memoarboken fra 2023, slik at popkulturikonet kan utforske de dypere delene av livet sitt og dele dem med fansen.

Det sier hun selv: "Det var en terapeutisk opplevelse å fordype seg i livet mitt og virkelig ta seg tid til å reflektere over livet mitt og alt jeg har vært gjennom, og bare se hvor sterk jeg er og hvor motstandsdyktig jeg er, og hva jeg har måttet holde ut. Boken tok det til neste nivå, der jeg begynte å gå enda dypere, og så gjennom musikken. Så ja, jeg tror ikke albumet hadde vært så dypt som det er hvis det ikke hadde vært for dokumentarfilmen og deretter boken."

Det virker ærlig talt uunngåelig at Hilton ville trekke mot et liv som popstjerne. Med hennes egne ord sa hun "Selv når jeg går på signeringer av parfymelinjen min og alle disse tingene rundt om i verden, produktene mine, bøkene mine, føler jeg meg som en popstjerne hele tiden. Så dette er bare det neste nivået, med dette albumet."

Hiltons forkjærlighet for musikkultur - spesielt EDM-musikk og tilhørende sjangre - og hennes eget arbeid som DJ har dessuten formet den typen musikk hun ønsket å produsere til albumet.

Hilton sa hun: "DJ-karrieren min har definitivt hatt en enorm innflytelse på meg og livet mitt, og på det å lage dette albumet. Jeg har opptrådt over hele verden på musikkfestivaler for tusenvis av mennesker, stått på scenen og virkelig lagt merke til hva som får folk til å bevege seg og hvordan man skaper de uforglemmelige øyeblikkene på dansegulvet - jeg ønsket å ta med meg den samme energien inn i albumet."

Når det gjelder fremtiden, reflekterte Hilton over hvor langt hun har kommet og den kulturelle påvirkningen hun aldri hadde forventet å få. Det er faktisk ganske søtt, og det kan hende at hun etter dette albumet vil utvide sin rolle i popmusikkens verden.

Med referanse til Charli XCXs Brat, sommerens ubestridelige album, sa Hilton: "Jeg er den opprinnelige Brat - hver gang jeg har snakket med Charli, sier hun: 'Du har alltid vært en stor inspirasjon for musikken min', så jeg synes det gir så mye mening for oss å lage en låt sammen.

"Det gjør meg bare glad hver gang jeg møter noen som sier: "Tusen takk, du er grunnen til at jeg gjør det jeg gjør", eller "hvis det ikke var for deg, ville jeg ikke gjort det jeg gjør". Da jeg vokste opp som tenåring og alt jeg gikk gjennom, trodde jeg aldri at jeg noen gang skulle få høre det, så det har bare vært veldig bekreftende for meg" (takk, Billboard).

