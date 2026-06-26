Paris innfører restriksjoner på alkoholsalget

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Sykehusene i og rundt den franske hovedstaden Paris er nesten fulle på grunn av en hetebølge, og dette fører til noen uventede bivirkninger, ifølge The Guardian og YLE.

Politisjefen i Paris, Patrice Faure, har kunngjort at alkoholforbruk og -salg vil bli sterkt begrenset.

«Vi nærmer oss et metningspunkt i sykehuskapasiteten – jeg må sørge for at presset avtar.»

Vest-Europa blir rammet av en svært intens hetebølge. Frankrike hadde i går sin varmeste dag noensinne for andre dag på rad. Temperaturene i landet har ligget over 40 grader Celsius de siste dagene.