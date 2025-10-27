Paris Masters 2025: tider for alle kampene tirsdag 28. oktober, inkludert Carlos Alcaraz' debut

HQ

Paris Masters 2025 fortsetter tirsdag med runde 2 (32-delsfinalene), der også de toppseedede spillerne debuterer. Det inkluderer verdens nummer 1, Carlos Alcaraz, i sin første offisielle ATP-kamp siden seieren i Tokyo Open for en måned siden.

Husk at tidene kan variere avhengig av lengden på tidligere kamper, og det er sannsynlig at noen vil bli forsinket utover forventet tid.

Alle Paris Masters-kampene spilles tirsdag 28. oktober:

64-delsfinalene



Tallon Griekspoor mot Gabriel Diallo: 11:00 CET, 10:00 GMT



Valentin Vacherot mot Jiri Lehecka: 11:00 CET, 10:00 GMT



Tomás Martín Etcheverry mot Camilo Ugo Carabelli: 11:00 CET, 10:00 GMT



Felix Auger Aliassime mot Francisco Comesaña: 11:00 CET, 10:00 GMT



Denis Shapovalov mot Joao Fonseca: 12:10 CET, 11:10 GMT



Corentin Moutet mot Reilly Opelka: 12:10 CET, 11:10 GMT



Alejandro Davidovih Fokina mot Valentin Royer: 13:20 CET, 12:20 GMT



Jaume Munar mot Daniil Medvedev: 13:20 CET, 12:20 GMT



32. runde



Ben Shelton mot Flavio Cobolli: 15:30 CET, 14:30 GMT



Learner Tien mot Andrey Rublev: 16:40 CET, 15:40 GMT



Carlos Alcaraz mot Cameron Norrie: 19:00 CET, 18:00 GMT



Taylor Fritz mot Aleksandar Vukic: 20:10 CET, 19:10 GMT



Resten av åttendedelsfinalene spilles onsdag, inkludert Jannik Sinner mot Zizou Bergs, Lorenzo Musetti mot Lorenzo Sonego og Daniel Altmaier mot Caper Ruud. Hvem tror du vinner Paris Masters 2025?