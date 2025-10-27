Sport
Paris Masters 2025: tider for alle kampene tirsdag 28. oktober, inkludert Carlos Alcaraz' debut
Dette er alle tenniskampene i Paris på tirsdag, inkludert Carlos Alcaraz' retur etter Tokyo.
Paris Masters 2025 fortsetter tirsdag med runde 2 (32-delsfinalene), der også de toppseedede spillerne debuterer. Det inkluderer verdens nummer 1, Carlos Alcaraz, i sin første offisielle ATP-kamp siden seieren i Tokyo Open for en måned siden.
Husk at tidene kan variere avhengig av lengden på tidligere kamper, og det er sannsynlig at noen vil bli forsinket utover forventet tid.
Alle Paris Masters-kampene spilles tirsdag 28. oktober:
64-delsfinalene
- Tallon Griekspoor mot Gabriel Diallo: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Valentin Vacherot mot Jiri Lehecka: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Tomás Martín Etcheverry mot Camilo Ugo Carabelli: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Felix Auger Aliassime mot Francisco Comesaña: 11:00 CET, 10:00 GMT
- Denis Shapovalov mot Joao Fonseca: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Corentin Moutet mot Reilly Opelka: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Alejandro Davidovih Fokina mot Valentin Royer: 13:20 CET, 12:20 GMT
- Jaume Munar mot Daniil Medvedev: 13:20 CET, 12:20 GMT
32. runde
- Ben Shelton mot Flavio Cobolli: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Learner Tien mot Andrey Rublev: 16:40 CET, 15:40 GMT
- Carlos Alcaraz mot Cameron Norrie: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Taylor Fritz mot Aleksandar Vukic: 20:10 CET, 19:10 GMT
Resten av åttendedelsfinalene spilles onsdag, inkludert Jannik Sinner mot Zizou Bergs, Lorenzo Musetti mot Lorenzo Sonego og Daniel Altmaier mot Caper Ruud. Hvem tror du vinner Paris Masters 2025?