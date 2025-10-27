Paris Masters mister Frankrikes nr. 1: Ugo Humbert trekker seg i siste øyeblikk

HQ

Paris Masters har allerede startet, med fravær av Novak Djokovic på grunn av utmattelse og Holger Rune og Jack Draper på grunn av skader. Mandag ble det kunngjort enda et avbud, og det er en stor skuffelse for fansen i Paris, ettersom den best rangerte franske spilleren, Ugo Humbert, som nådde finalen i fjor og tapte mot Zverev, har trukket seg.

Humbert skulle etter planen debutere tirsdag 28. oktober mot Alejandro Davidovich Fokina, som nylig ble nummer to i Wien. I stedet møter spanjolen en heldig taper, Valentin Royer. Vinneren møter Darderi eller Cazaux i neste runde.

Det er også et hardt slag for Ugo Humbert, som mister alle de 600 poengene han fikk som finalist i fjor, og dermed ryker han ut av topp 30, noe som betyr at han ikke blir seedet til Australian Open neste år. Umbert, som har vunnet syv ATP-titler i single, var rangert som nummer 24 i verden før Paris Masters i år.