Paris Saint-Germain blir den niende klubben som vinner Champions League eller Europacupen på rad

Paris Saint-Germain slo Arsenal i Champions League-finalen i 2026 og ble dermed det niende laget til å vinne Champions League- eller europacuptitler på rad. Luis Enrique skrev historie i fjor ved å bli den andre franske klubben til å vinne Champions League, etter Marseille i 1993, og nå er de den første siden Zidanes Real Madrid til å vinne to titler på rad.



Paris Saint-Germain: 2025, 2026



Real Madrid: 2016, 2017, 2018



AC Milan: 1989, 1990



Nottingham Forest: 1979, 1980



Liverpool FC: 1977, 1978



FC Bayern München: 1974, 1975, 1976



AFC Ajax: 1971, 1972, 1973



Inter Milan: 1964, 1965



SL Benfica: 1961, 1962



Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960



Luis Enrique, som vant mesterskapet med Barcelona i 2015, blir også en av fem trenere som har vunnet minst tre Champions League-titler, etter Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2022, 2024), Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018) og Pep Guardiola (2009, 2011, 2023).

Denne gangen var det ikke like enkelt som i fjor, da de slo Inter Milan 5-0: PSG klarte bare å vinne på straffesparkkonkurranse, men statistikken viser at de var langt bedre enn Arsenal, med 19 skudd, 4 på mål, mot 5 skudd, 1 på mål fra London-laget, og med 72 % ballbesittelse.