Paris Saint-Germain offentliggjør troppen til Champions League-finalen på lørdag
Dembélé er inkludert i troppen til Champions League-finalen til tross for skadefrykt.
Paris Saint-Germain er bare timer unna å forsøke å skrive historie ved å vinne Champions League-tittelen på rad, noe som er en enestående suksess for en fransk klubb. Luis Enriques mannskap sikret seg også ligatittelen i år, selv om de ikke klarte å erobre den franske cupen. De skal møte Arsenal, et lag som også klarte å vinne Premier League, til tross for at de mislyktes i de hjemlige cupene, og som har som mål å erobre sin første Champions League-tittel.
Fredag offentliggjorde PSG listen over spillere som er innkalt til sesongens klimaks, i et øyeblikk hvor de fleste andre spillere og land ser fremover mot VM som starter om mindre enn to uker. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, er inkludert i troppen til tross for at han pådro seg en skade i den siste ligakampen 17. mai, et nederlag mot Paris FC.
"Jeg fikk en liten skrekk, men legen sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Det er leggen min. Jeg hadde et lite stikk i leggen, og jeg foretrakk å ikke ta risikoen", sier Dembélé til TV-stasjonen M6. Dembélé har spilt betydelig mindre denne sesongen, og har kun startet i 11 Ligue 1-kamper og 10 kamper i Champions League, på grunn av en rekke småskader.
Paris Saint-Germain-spillerne innkalt til Champions League-finalen mot Arsenal:
Målvakter:
- Chevalier
- Safonov
- Marin
Forsvarsspillere:
- Hakimi
- Beraldo
- Marquinhos
- Zabarnyi
- Lucas Hernandez
- Pacho
- Nuno Mendes
Midtbanespillere
- Ruiz
- Vitinha
- Lee
- Mayulu
- Dro Fernandez
- Zaïre-Emery
- Neves
Angripere
- Kvaratskhelia
- Ndjantou
- Ramos
- Dembélé
- Doué
- Barcola
- Mbaye