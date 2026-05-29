Paris Saint-Germain offentliggjør troppen til Champions League-finalen på lørdag

Paris Saint-Germain er bare timer unna å forsøke å skrive historie ved å vinne Champions League-tittelen på rad, noe som er en enestående suksess for en fransk klubb. Luis Enriques mannskap sikret seg også ligatittelen i år, selv om de ikke klarte å erobre den franske cupen. De skal møte Arsenal, et lag som også klarte å vinne Premier League, til tross for at de mislyktes i de hjemlige cupene, og som har som mål å erobre sin første Champions League-tittel.

Fredag offentliggjorde PSG listen over spillere som er innkalt til sesongens klimaks, i et øyeblikk hvor de fleste andre spillere og land ser fremover mot VM som starter om mindre enn to uker. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, er inkludert i troppen til tross for at han pådro seg en skade i den siste ligakampen 17. mai, et nederlag mot Paris FC.

"Jeg fikk en liten skrekk, men legen sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Det er leggen min. Jeg hadde et lite stikk i leggen, og jeg foretrakk å ikke ta risikoen", sier Dembélé til TV-stasjonen M6. Dembélé har spilt betydelig mindre denne sesongen, og har kun startet i 11 Ligue 1-kamper og 10 kamper i Champions League, på grunn av en rekke småskader.

Paris Saint-Germain-spillerne innkalt til Champions League-finalen mot Arsenal:

Målvakter:



Chevalier



Safonov



Marin



Forsvarsspillere:



Hakimi



Beraldo



Marquinhos



Zabarnyi



Lucas Hernandez



Pacho



Nuno Mendes



Midtbanespillere



Ruiz



Vitinha



Lee



Mayulu



Dro Fernandez



Zaïre-Emery



Neves



Angripere