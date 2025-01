Paris Saint-Germain samarbeider med San Antonio Spurs om eksklusive produkter

HQ

San Antonio Spurs og Indiana Pacers er i Paris for å forberede seg til de to NBA-kampene som skal spilles på Accor Arena. To kamper fra den ordinære sesongen (den ene med Spurs som lokallag torsdag 23. januar og den andre med Pacers som lokallag på lørdag), men for de fleste parisere er Spurs den klare favoritten, fordi det er der den lokale stjernen Victor Wembanyama spiller.

Wemby ble mandag tatt imot i sitt tidligere treningsstudio, der han pleide å trene for Nanterre, laget i en forstad til Paris som oppdaget Wembanyama i 2019, da den nå 2,21 meter høye kjempen var 15 år gammel.

San Antonio Spurs kjenner godt til populariteten til Wembanyama, som hjalp Frankrike med å vinne sølvmedalje i Paris 2024 (tapte mot USA), og har inngått et spesielt samarbeid med fotballklubben Paris Saint-Germain. Det inkluderer en eksklusiv linje eller merchandise, tilgjengelig fra 21. januar til 26. januar i PSGs flaggskipbutikk på Avenue des Champs-Élysées og en popup-butikk i Rue Claude Farrère 14. De er også tilgjengelige på nettet.

Spurs' spillere vil også overvære kveldens Champions League-kamp mellom PSG og Manchester City på Parc des Princes (en nøkkelkamp for begge lags overlevelse i turneringen), og til gjengjeld vil PSGs fotballspillere også overvære Spurs' kamper.