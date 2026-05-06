Paris Saint-Germain slår Bayern München og er klar for sin andre Champions League-finale på rad

Paris Saint-Germain skal spille om sin andre Champions League-tittel på rad etter å ha slått Bayern München i semifinalen, til tross for at kampen i München endte 1-1, 6-5 sammenlagt. Begge målene kom på tampen av kampen: Dembélé scoret i det tredje minuttet, og til tross for en tomålsledelse jaget han fortsatt etter flere mål, mens Bayern først klarte å utligne i det 94. minutt, med et klinisk skudd av Harry Kane.

Bare halvannet minutt ble spilt etterpå, og Bayern klarte ikke å oppnå det som ville ha vært et utrolig comeback, og dermed endte håpet om en trippel, etter å ha vunnet Bundesliga og DFB-Pokal, på den grusomste måten.

PSG vs. Arsenal blir en aldri før sett finale, men en gjentakelse fra semifinalen i fjor, der PSG slo Arsenal i begge kampene, 2-1 og 1-0. Hvem tror du vinner Champions League i år? Husk at finalen, i Budapest, starter kl. 18:00 CEST, 17:00 BST den 30. mai.