Paris Saint-Germain vinner historisk sextupel etter å ha slått Flamengo på straffesparkkonkurranse

Paris Saint-Germain har vunnet Intercontinental Cup etter å ha slått Flamengo på straffesparkkonkurranse. Kvaratskhelia scoret det første målet, men den brasilianske klubben, som vant Libertadores Cup og Brasileirao i år, utlignet med et straffespark scoret av Jorginho.

Senere, i straffesparkkonkurransen, bommet Dembélé på sitt skudd og Barcolas skudd ble stoppet, men Flamengo bommet på alle sine forsøk bortsett fra ett. Den russiske keeperen Matvey Safonov, som Luis Enrique hadde valgt til turneringens målvakt til tross for at den vanlige keeperen Chevalier ikke var tilgjengelig, stoppet fire straffer og ble kampens helt, selv om Vitinha ble kåret til kampens MVP.

PSG sikrer sextupelen: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, UEFA Supercup og FIFA Intercontinental Cup, historisk for klubben og for Frankrike (det var første gang en fransk klubb vant Intercontinental Cup, tidligere kjent som FIFA Club World Cup, ettersom det bare var andre gang en fransk klubb vant UEFA Champions League (den andre var Marseille i 1993)).

Bare et nederlag i den nye FIFA Club World Cup mot Chelsea i fjor sommer hindret PSG i å oppnå en enda større suksess.