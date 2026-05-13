Paris Saint-Germain vinner Ligue 1 til tross for et kampvillig Lens som fortjente mer

Paris Saint-Germain har erobret Ligue 1-tittelen i en forsinket kamp mot Lens, det eneste laget som utfordret deres dominans i Frankrike, og faktisk ledet ligaen i ganske mange uker. Etter å ha spilt 33 av 34 kamper vinner PSG ligaen med 76 poeng, etter 24 seire, 4 uavgjorte og 5 tap, mens Lens ligger like bak med 67 poeng, 21 seire, 4 uavgjorte og 8 tap.

Lens hadde så godt som ingen sjanser til å vinne ligaen, selv om det fortsatt var teknisk mulig hvis de hadde vunnet kampen i dag, men Kvaratskhelia og Mbaye sikret PSG Ligue 1, til tross for at de måtte lide mot en overlegen rival.

Lens ble riktignok slått på porten til en stor triumf (de har bare vunnet ligaen én gang, i 1998), men det er en stor prestasjon: en bekreftet andreplass, etter å ha blitt nummer åtte i fjor og nummer sju i 2024 (de ble også nummer to i 2023). Lens' nyere historie har vært preget av mange opp- og nedturer: Lens rykket ned til Ligue 2 i 2007, rykket opp igjen til Ligue 1 i 2014, men ble sendt tilbake til andredivisjon sesongen etter på grunn av manglende midler. De vendte først tilbake til Ligue 1 i 2020, da sesongen ble avbrutt på grunn av covid-pandemien.

Kontroversen bak den utsatte Lens-PSG-kampen

Tittelen kommer etter en stor kontrovers: Den franske ligaen gikk med på å utsette kampen, som opprinnelig var planlagt i mars, for å gi PSG bedre tid til å forberede seg til en Champions League-knockout mot Liverpool, noe som førte til mye kritikk for å favorisere europamestrene og gi PSG særbehandling.

PSG har vunnet Ligue 1-tittelen i 2025/26, slik de også har gjort nesten hvert år: Dette er deres femte tittel på rad og den 12. av de siste 14 utgavene, og de tapte kun i 2016/17-utgaven, da de tapte for Monaco, og i 2020/21-utgaven, da de tapte for Lille. I 2022/23 endte de bare ett poeng foran Lens.

Og Lens-sesongen er ikke over: Etter å ha sikret seg kvalifisering til Champions League for fjerde gang i historien, etter 1998-99, 2002-03 og 2023-24, har de fortsatt den franske cupfinalen 22. mai, i håp om å vinne et trofé de aldri har vunnet før, etter å ha vært finalister i 1997-98.