Paris Saint-Germain vinner trolig Ligue 1 denne helgen, og kan avslutte sesongen ubeseiret

Paris Saint-Germain kan bli Ligue 1-vinner for fjerde år på rad denne lørdagen. Det er faktisk svært sannsynlig at det skjer, ettersom laget kun trenger uavgjort mot Angers SCO (17:00 CEST, 16:00 BST). Men selv om de taper, kan PSG fortsatt være matematiske mestere hvis Monaco to timer senere taper eller spiller uavgjort mot Brest.

Poengforskjellen er enorm: 71 poeng til PSG, 50 poeng til Monaco. Paris Saint-Germains overlegenhet foran andre franske klubber er utrolig, og det er et annet faktum: PSG kan ende opp med den første ubeseirede sesongen i Ligue 1-historien, for første gang i den franske konkurransen. Så langt har de 22 seire og 5 uavgjort. Treneren deres, Luis Enrique, sier at de "selvfølgelig ønsker å gå ubeseiret gjennom hele sesongen" på en pressekonferanse, og mener at spillerne alltid kan forbedre seg individuelt og kollektivt.

Den virkelige utfordringen blir å vinne Champions League for første gang, etter at de var så nære i 2020 og ble slått ut i semifinalen i fjor av Borussia Dortmund. Og etter det, som det eneste franske laget i FIFA Club World Cup, sa spanjolen at "vi representerer Frankrike, og det er en ekstra kilde til motivasjon for oss".

Neste uke møter de Aston Villa, en teoretisk dårligere rival (syvendeplass i Premier League) enn Liverpool, som de slo ut i åttedelsfinalen (leder og sannsynlig vinner av Premier League). Luis Enrique vet imidlertid at Unai Emery er en formidabel trener med en "evne til å analysere motstanderne og styrke lagene sine".