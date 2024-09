For lenge siden, da jeg var liten, så ikke spillene ut slik de gjør i dag. Kantutjevning og realistiske skygger var ikke på menyen - nei, alt handlet om kantede 3D-modeller. Vi visste ikke bedre, eller skjønte ikke at det kunne se annerledes ut, så vi var mer enn fornøyde. Spillene så bra ut den gangen også, men å se tilbake på disse spillene nå er en nostalgitripp i stedet. Når jeg starter for eksempel Colin McRae Rally på Playstation 1, blir jeg sendt tilbake til de gode, gamle dagene. Når jeg spiller Parking Garage Rally Circuit (fantastisk langt og fint navn, forresten), har nostalgien fra den tiden sakte dukket opp igjen, og for en liten stund var jeg tilbake til det søte nittitallet og barndommens problemfrie dager.

Parking Garage Rally Circuit er en tydelig hyllest til spill som Sega Rally, Crazy Taxi og Mario Kart 64. Når du først starter spillet, kan du velge hvilket format du vil emulere gjennom fire forskjellige grafiske stiler. Jeg valgte det siste alternativet, PC-port, da de andre ble litt for kornete for mitt allerede dårlige syn. Hyllesten manifesteres imidlertid ikke bare gjennom den nydelige grafiske stilen og det flimrende CRT-filteret, men også gjennom lydsporet. Lydsporet er en av spillets store gleder. Hvert spor akkompagneres av sin egen sang, og de høres virkelig gamle ut, men på den rette måten fra et retro-flirty perspektiv, og de passer perfekt inn i den epoken spillet gjenspeiler. Spillets menymusikk gjorde meg derimot ganske fort gal, men det er et mindre poeng når man ser på tekstene og alt annet som gjorde meg sint (les: sinnsykt sint) i løpet av mine timer med Parking Garage Rally Circuit.

Til tross for rally-elementet i navnet, er dette vanlige løp med to runder, men der rundene ofte er ganske forskjellige. De er imidlertid fylt med ramper og hopp, noen ganger litt grus og til og med snø - så det blir litt rally også, tross alt. Kontrollene er enkle og minner ganske mye om Mario Kart - driv rundt hjørnene, bygg opp boost og fortsett å drifte til boostet tar slutt for å gjøre boost-kombinasjoner. Gjør du det riktig, vil du snart bokstavelig talt fly gjennom banene. Bilfysikken er veldig arkadeaktig, helt uten realisme og minner derfor på ingen måte om Sega Rally, til tross for de åpenbare referansene til det spillet. Bilen din føles veldig lett, litt som om den er laget av sammenteipede flyttekasser og pappmasjé. Først har du en bil å kjøre. Du kan velge farge, mønster og nummer på bilen din - ikke mye, men nok. Presentasjonen er vintage og enkel, menyene er enkle å navigere i, men opplæringsvideoen er et lite minus ettersom den bare viser tastaturkontrollen - noe som ikke hjelper meg når jeg spiller på en Rog Ally. Spillet passer godt i håndholdt format, med en liten skjerm, helt sikkert.

Banene byr på utsikt over berømte amerikanske og britiske steder. Du besøker Mount Rushmore og hopper over Frihetsgudinnen. Det er ikke noe galt med omgivelsene, men du har ikke tid til å ta dem inn over deg når du kjører en rallybil i 120 km/t og de er henvist til periferien. Det er åtte forskjellige baner totalt, noe som føles litt gjerrig. Lokal flerspiller er et annet element som hadde passet godt. Den eneste flerspillerkomponenten i Parking Garage Rally Curcuit er muligheten til å kjøre mot andre spilleres tider. Det vil si ingenting som skjer i sanntid.

Av og til, i veldig korte øyeblikk, er spillet nesten en fryd å spille. Du klarer å flette sammen en skikkelig fin boost-kombinasjon og fly fremover og forbi motstanderens spøkelser. Du møter et bronse-, et sølv- og et gullspøkelse, og du må slå dem for å låse opp nye baner og biler. Hvis du slår bronsespøkelset på alle banene, låser du opp neste bil og deretter det samme med bilen etter det. Hvis du så slår gullspøkelset, låser du opp muligheten til å kjøre mot, som nevnt tidligere, virkelige motstanderes tider - men jeg kom aldri dit. Hvorfor tenker du det? Vel, la meg forklare.

Jeg har sjelden, om noen gang, vært så sint som da jeg spilte Parking Garage Rally Circuit. Jeg kan ikke komme på et spill som har behandlet meg dårligere eller vært mer urettferdig. Det er mange grunner til dette, og den første er hvordan spøkelsene jeg møter tar tilsynelatende umulige ruter over sporene. På en av dem er det ramper som fører til en annen del av en parkeringsplass. Jeg følger tett etter dem, føler meg rask og håper at jeg skal klare å kjøre forbi dem i neste sving - men så hopper de over rampen og går til høyre for den i stedet. Jeg gjør det samme, men ikke med samme resultat som spøkelsesantagonistene mine. De gjør et elegant, presist og perfekt hopp, mens jeg krasjer i døden inn i betongfundamentet under gulvet de landet på. Nei, selvfølgelig må jeg ta en annen rute, en omvei i sammenligning, for å komme meg gjennom banene når de gjør som de vil. Apropos hopp, det er en annen ting jeg har skreket meg hodestups i hjel om. Se for deg et scenario der du er i ledelsen, du er i en god posisjon, du har navigert godt gjennom alle sjekkpunktene, og du kommer til en stor, kul rampe. Du forlater bakken, til lyden av søt musikk, og du skal bare ta igjen terreng for å vinne og fortsette til mål - men så lander du en nanometer feil, og bilen kastes inn i en avansert australsk breakdance-rutine, og du må trykke på "restart".

Restart er den knappen jeg har trykket desidert mest på i spillets menyer. For det første tar det flere runder gjennom banene før du har lært dem utenat. De er nådeløse og krever millimeterpresisjon for at du skal ha en sjanse til å vinne. Hvis du krasjer inn i en av alle bilene som står tematisk parkert på alle spillets baner, er det bare å starte på nytt, om og om igjen. Som jeg nevnte tidligere, kan den andre runden være ganske forskjellig fra den første. På en av banene slår lynet ned og strømmen går. Etter det må du navigere i bekmørke, med bare bilens ekstremt dårlige frontlykter som lyser opp veien og pilene som viser hvilken retning du skal kjøre. Jeg holdt på å grøsse og kaste inn håndkleet, men til slutt gjettet jeg riktig og klarte løypa, på det femtende forsøket. På en annen bane er det steinblokker som faller tilsynelatende tilfeldig over veien, en annen er full av morderiske snøploger, og så er det den pokkers garasjen med bommene som kan foldes opp og ned. Hvis du har tålmodighet, kan variasjonen være morsom, men det var absolutt ikke min kopp te. Kanskje er jeg for gammel til at muskelminnet eller hukommelsen generelt klarer å håndtere informasjonen som må bearbeides raskt for å lykkes i Parking Garage Rally Curcuit.

Det er i utgangspunktet et helt ok spill, i hvert fall hvis du ser på grafikken, musikken og presentasjonen. Grafikken er faktisk utrolig sjarmerende og gjenspeiler epoken veldig godt. Musikken er også et av spillets store plusser (dessverre et av de få), og de melodiøse ska-tonene er virkelig behagelige å lytte til. Presentasjonen er enkel, men nøyaktig, og kunne lett ha vært å finne i et spill fra nittitallet. Men så har jeg heller ikke så mye annet positivt å si. En kort stund har jeg det gøy, når det for en gangs skyld går bra for meg. Hadde det fortsatt slik uten at jeg ble brutalt straffet gang på gang, er jeg sikker på at det hadde vært et fint og vanedannende lite spill der inne et sted. Men alt i alt har jeg bare funnet spill for folk som mer enn gjerne driver med og elsker selvtortur.