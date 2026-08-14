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Da Nigel Farage nylig trakk seg som parlamentsmedlem, skjedde det på et svært beleilig tidspunkt, ettersom den kontroversielle politikeren var under etterforskning av en parlamentarisk tilsynsmyndighet på grunn av en uvanlig «gave» på 5 millioner pund han hadde mottatt fra den Thailand-baserte milliardæren Christopher Harborne. Selv om parlamentsmedlemmer har lov til å ta imot gaver fra givere, skal de oppgi om disse gavene kan påvirke deres handlinger, spesielt i løpet av de siste 12 månedene før valget – noe Farage ikke gjorde, og han fortsatte deretter å hevde sin uskyld ved å betegne «gaven» som «rent personlig».

Tilsynelatende i et forsøk på å unngå denne etterforskningen, trakk Farage seg fra parlamentet og arbeidet deretter for å bli gjenvalgt ved å stille til det nylige suppleringsvalget i Clacton – en begivenhet der Farage sto overfor den intergalaktiske romkrigeren Count Binface – og et valg han ble kåret til vinner av over natten, noe som betyr at Farage offisielt er parlamentsmedlem igjen.

Dette betyr at parlamentets tilsynsorgan kan gjenåpne etterforskningen av Farage og denne merkelige «gaven», og Sky News påpeker at Farage kan bli suspendert fra Underhuset dersom han til slutt blir funnet skyldig i regelbrudd – en situasjon som kan føre til at det blir avholdt et nytt suppleringsvalg i Clacton. Skulle dette skje, er den nåværende favoritten grev Binface, som sikret seg over 20 % av de totale stemmene og bare ble slått av Farage og hans 44 % av de totale stemmene. Riktignok stilte ingen av de store politiske partiene utenom Reform med en kandidat ved suppleringsvalget, noe som tyder på at et nytt valg kan føre til hardere konkurranse for grev Binface.