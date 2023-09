HQ

Ekte flerspillerspill kan være en sann fornøyelse for de fleste. Selv om én spiller er mye bedre enn de andre, er det alltid mulig å slå seg sammen for å slå den beste spilleren og utjevne oddsene. Dette er grunnen til at spill som Super Smash Bros. Ultimate og Gang Beasts eller til og med wrestling-titler ofte er mye morsommere med store grupper av spillere enn de er for en enkelt spiller.

Det er mange dyr å velge mellom og mange flere å låse opp. Og alle har selvfølgelig kosmetiske gjenstander.

Og det er nettopp i denne ånden vi finner Party Animals, et partyspill som har fått mye oppmerksomhet i år, med det enkle premisset at en rekke bedårende søte dyr skal banke hverandre, enten individuelt eller i lag. Jeg er spesielt glad i lokal, lettbeint flerspiller og håpet at Party Animals ville være et flott tilskudd til mine og venners Knight Squad-ledede spillkvelder, og jammen leverer det.

Men før jeg forteller deg mer om det, må jeg si at jeg hatet spillet til å begynne med. Det tar fem til ti minutter å spille gjennom en treningsøkt (som jeg anbefaler at du gjør) for å lære deg den ganske unike spillkontrollen, og det er lenge siden jeg har styrt en figur som føltes like klønete som hunden jeg spilte som.

Dette er en annonse:

Kartene er plassert på forskjellige steder med radikalt forskjellige forhold, som på en hengebro.

Det inntrykket tok jeg med meg under de første kampene i spillmodusen Last Stand, som er det store trekkplasteret i Party Animals. Kaoset var totalt, og det var håpløst å prøve å dele ut slag med de ganske varierte angrepene som var tilgjengelige. Dyret du velger kan gjøre alt fra å bokse, til å nikke folk i hodet og hoppe og sparke dem i ansiktet. Eller for den saks skyld plukke opp verktøy og bruke dem mot motstanderne. Sistnevnte er noe av det mest forhatte, for du må stå på nøyaktig riktig sted for å bruke gjenstandene som tiltenkt, ellers plukkes de bare opp som en standardgjenstand å kaste på motstanderne.

Sakte, men sikkert innså jeg imidlertid at det er mye finesse gjemt i Party Animals. Kamper kan vinnes uten å treffe en eneste person, eller ved å drepe dem alle og alt derimellom. I tillegg har banene flere underholdende vendinger som endrer forutsetningene betraktelig. Fra den ganske enkle arenaen på et isflak som sakte brytes opp i flere mindre deler (noe som gjør det stadig farligere å komme til motstanderne dine), til snøbanen der du må holde deg nær et bål, til det svarte hullet som av og til tvinger deg og motstanderne dine til å slutte å slåss og holde fast i noe - det er alltid noe å holde øye med i tillegg til kampene.

Hvis du blir slått ut, kan du hjelpe lagkameraten din ved å kaste fisk, bananer og bomber på fiendene....

Dette er en annonse:

Party Animals er best hvis du spiller med noen du kjenner, slik at dere kan ta opp kampen mot motstanderne sammen, men generelt opplever jeg at folk er ganske flinke til å spille og forstår premissene. Derfor har jeg hatt noen flotte kamper selv om jeg har spilt alene. Det er også mulig å spille mot rimelig gode roboter og lokalt på delt skjerm, noe som er vanvittig morsomt. For å vinne må du eliminere motstanderne dine, men ikke ved å slå dem ut, men ved å kaste dem ut, noe som kan gjøres på flere forskjellige måter. Det er utrolig stressende å bli slått ut og se motstanderen løfte meg opp for å kaste meg i ishavet. En normal runde avsluttes når noen når tre seire totalt.

Det finnes også flere spillmoduser, hvorav den ene heter Arcade og den andre Team Score. Førstnevnte er en annen variant av Last Stand, der målet ikke er å få være i fred, men å dø så få ganger som mulig. Hver gang du dør, får du et nytt forsøk, men samtidig faller du bak motstanderne dine. Spontant føles dette litt mer tilgivende, ettersom den som går ut ikke trenger å vente på at de andre skal bli ferdige og dermed er med i spillet og kan påvirke dem ved å slåss mot den som leder.

Kaoset med å ta bilder av vinnerne er fantastisk.

Team Scoreer derimot annerledes og har sitt eget sett med etapper. Det finnes lagbaserte utfordringer, for eksempel kampen om godteriet på Lollipop Factory, som er et av spillets høydepunkter med vanvittige kamper om de store, elastiske gummibjørnene og mindre godterier. Et annet høydepunkt er Trebuchet, der laget må skyte hverandre med bomber, og jeg vil også nevne Beast Hockey, som egentlig er et veldig alternativt hockeyspill.

For hele tiden å oppmuntre meg (og alle andre) til å spille bare ett spill til, er det også daglige utfordringer og ting å låse opp i form av diverse tilbehør. Det finnes selvfølgelig også mikrotransaksjoner, men det virker faktisk som om man kan låse opp mer enn det som er vanlig i denne typen spill ved å faktisk spille.

De teambaserte hendelsene krever litt mer av deg, som denne der du må kjøre toget ditt så fort som mulig ved å laste kull og ødelegge motstanderne dine.

Finnes det ingen dårlige ting da? Jo, men det er mer et generelt problem med sjangeren enn noe som er unikt for Party Animals. Hvis du spiller alene, er det ikke så gøy hvis du ikke finner noen på nettet som du kan chatte med og danne et lag med. Og har man et elendig lag, er det som regel ikke mulig å vinne, da det svakeste leddet virkelig trekker alle andre ned. Jeg synes også at menyene er både litt trege og rotete, noe jeg håper utviklerne vil jobbe med.

Ellers er dette et flott partyspill som er lett å anbefale. Det er morsomt både online og offline, presentasjonen er fantastisk og konseptet er laget på en slik måte at det nesten alltid er spennende (utslåtte lag kan for eksempel gjøre det vanskelig for motstanderne ved å kaste fisk, bananer og bomber, gjerne på lederen for å hindre at kampene tar slutt). Det er kanskje ikke så intuitivt som jeg hadde håpet, men det oppveies av en større dybde i spillet, og underholdningsverdien er fenomenal.