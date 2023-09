Party Animals får besøk av Ori og Naru

HQ

Det blir stadig vanligere at flerspillertitler har gjestekarakterer, og det ser ikke ut til at Party Animals blir noe unntak. Etter bare noen få dager på markedet er de første gjestekarakterene nå avslørt.

Det viser seg at både Ori og Naru fra Ori and the Will of the Wisps vil besøke spillet. I en kort presentasjonsvideo ser vi den elskelige duoen bevege seg på samme berusede måte som karakterene fra Party Animals og prøve å kaste hverandre ut. Vi får også et kort glimt av dem mens de spiller ulike minispill og på forskjellige baner.

Se videoen nedenfor, og glem ikke å lese anmeldelsen vår på Party Animals her.