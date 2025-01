Party Animals kommer til PlayStation 5

HQ

Party AnimalsEtter flere måneder med spekulasjoner er det nå offisielt bekreftet at det fysikkdrevne partyspillet , the physics-driven party game, kommer til PlayStation 5. Spillet, som opprinnelig var tilgjengelig på PC og Xbox, har støtte for opptil åtte spillere og byr på kaotisk moro både online og offline. Selv om den nøyaktige lanseringsdatoen ikke er kunngjort ennå, vil spillere på PlayStation snart kunne glede seg over den fantastiske presentasjonen og det spennende gameplayet. Kunngjøringen, som ble bekreftet etter at ryktene dukket opp i fjor sommer, skaper begeistring blant fans av partyspill.

