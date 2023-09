Party Animals: Virker å være perfekt egnet for Game Pass

HQ

Hvis du spør meg hva som er den perfekte typen spill å lansere på Game Pass, vil jeg uten tvil foreslå Party Animals. Dette søte og morsomme flerspillerspillet fremstår som en videreutvikling av Gang Beasts, ettersom det kombinerer fjollete minispill med en fysikkmotor som får det til å føles som om du styrer en potetsekk med ben. Det er imidlertid en betydelig mer søtladen tittel enn Gang Beasts, for spillet har også en rekke figurer som ligner plysjdyr, alt fra corgier til gorillaer, elger til ender, griser til dinosaurer og så videre. På overflaten er dette en oppskrift som ikke ser ut til å kunne mislykkes, og etter å ha sett spillet på Gamescom i år kan jeg legge til at Party Animals ser ut til å bli et must for Game Pass -abonnenter.

Under den tyske messen fikk jeg sjansen til å spille Party Animals i rundt 20 minutter på Microsofts stand bak lukkede dører. Jeg ble satt på lag med tre andre journalister eller Xbox-teammedlemmer, og vi spilte mot et tilsvarende lag på fire. Deretter ble vi kastet ut i en rekke ulike spillmoduser, deriblant en som best kan beskrives som "last animal standing" og en kort runde med fotball.

I "last animal standing"-modusen var det meningen at ett av lagmedlemmene dine skulle være det siste dyret igjen på en veldig liten arena som var full av dumme gjenstander som du kunne plukke opp og bruke til å slå andre dyr i hodet med. Arenaen var også litt opphøyet, noe som betydde at du kunne falle ned og måtte klatre opp igjen før en battle royale-lignende tåke fortærte figuren din og tvang deg til å være tilskuer til neste runde begynte. Med muligheten til å gripe tak i og kaste andre dyr rundt, i tillegg til å måtte unngå farer og bomber som tilskuende dyr kastet mot deg, opplevdes denne spillmodusen som veldig hektisk og nesten uten strategi, alt fordi Party Animals er et kontrollopplegg som er utfordrende å mestre.

Som jeg nevnte tidligere, i likhet med Gang Beasts, føles dyrene som om de er topptunge. Det betyr at de ikke er de enkleste å kontrollere, men dette er et grunnleggende designvalg for Party Animals, siden det ikke er meningen at du skal føle at du har full kontroll over disse skapningene. Det føles snarere som om du styrer et menneske i en maskotdrakt, siden det hele er veldig klønete og dumt, men dette bidrar til spillets sjarm og gjør det bare litt morsommere og morsommere.

Når det gjelder den andre spillmodusen jeg fikk muligheten til å spille, var det her lagspillet føltes langt viktigere. I motsetning til last animal standing-modusen var fotballmodusen avhengig av lagarbeid, og vi som gruppe måtte organisere oss slik at vi effektivt kunne flytte ballen oppover banen og score samtidig som vi unngikk motstanderlaget. Ikke forvent deg taktikk på FIFA-nivå her, for det finnes ingen definerte pasningsknapper eller lignende, i stedet løper du rett og slett mot ballen og kaster deg mot den for å skape fart og skyte den nedover banen. Begge spillmodusene var et "best of"-scenario, noe som var nyttig fordi Party Animals rundene ikke ser ut til å vare særlig lenge. Det er høyt tempo, og hvis du ikke følger med, havner du fort på tilskuerskjermen.

Til tross for at begge spillmodusene var underholdende, kom noen av høydepunktene i økten etter at en runde var over. I prisutdelingsskjermen som feirer seierherrene, kolliderer begge lagene og begynner å kaste seg mot hverandre for å få en best mulig posisjon for å ta et bilde til minne om begivenheten. Det ligner på det Media Molecule skapte i Little Big Planet på slutten av et nivå, og det gjør det bare mulig for alle spillerne å slippe seg løs og bli gale uten noen som helst konsekvenser.

Det føles virkelig som om Recreate Games er på sporet av en vinner med Party Animals. Det er dumt og morsomt, herlig og søtt, og har den perfekte spillevennligheten som gjør at du kan hoppe inn og ta noen runder uten å måtte være altfor kjent med kontrollene eller være klar over kombinasjoner og slikt. Som jeg sa innledningsvis, er Party Animals et perfekt spill for Game Pass, ettersom det har den tilgjengelige og interessante karakteren, samtidig som det er en tittel som vil at du skal oppleve det sammen med venner, enten det er lokalt eller online. Spillet vil riktignok få hard konkurranse når det lanseres på abonnementet mellom Lies of P og Payday 3, men uansett virker dette virkelig som et spill du ikke vil gå glipp av.