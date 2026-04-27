Pasifister i Japan reiser seg når regjeringen presser på for å revidere etterkrigstidens grunnlov

En ungdomsbevegelse i Japan er i ferd med å vokse seg større i opposisjon til den potensielle revisjonen av det asiatiske landets pasifistiske grunnlov, ifølge The Guardian. De frykter særlig at statsminister Sanae Takaichi kan ende opp med å endre artikkel 9, som klart og tydelig tar avstand fra krig som en suveren rettighet.

Demonstrantene forsøker å uttrykke bekymring for at statsministerens intensjon om å gjennomføre en grunnlovsreform, i tillegg til beslutningen om å oppheve forbudet mot eksport av dødelige våpen, kan ødelegge opptil åtte tiår med pasifisme etter andre verdenskrig. Ifølge kilden har debatten om militærspørsmålet blitt intensivert i det siste på grunn av den aktuelle geopolitiske spenningen, inkludert krigen i Iran, Donald Trumps press og posisjonen til nabolandene Kina (selvhevdelse) og Nord-Korea (atomtrussel).

De protesterende gruppene omfatter ikke bare studenter, men også unge voksne, familier, kvinner og pasifistiske veteraner som ser paragraf 9 som en garanti mot å bli dratt inn i andres kriger.