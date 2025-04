Mange av de grafiske sammenligningene mellom Switch-konsollversjonene er bevisst falske

HQ

Vi trenger ikke å forklare her at det i dag er litt vanskelig å finne sannheten på internett. Visst finnes den ekte og sanne informasjonen på nettet, men de siste årene har vi sett en vekst i falske nyheter, bløff og fragmentert informasjon som bevisst er vridd for å passe til visse diskurser, slik at det nå er vanskelig å ta nesten noe som helst på alvor. Likevel er det mange som fortsatt gjør det.

Situasjonen før lanseringen av Nintendo Switch 2 er en perfekt storm av tradisjonell Nintendo-kritikk, med prising av periferiutstyr og spill, og også med beslutninger om bakoverkompatibilitet og oppgraderinger av klassikere fra den første Switch. Og mens noen beundrer spranget mellom Breath of the Wild med høyere oppløsning og 60 bilder i sekundet, er andre bare ute etter å rakke ned på den nåværende generasjonen og kritisere den for å ha svak maskinvare. Og som bevis, en nylig sammenligning mellom antatte versjoner av Super Mario Odyssey.

I et innlegg på X viser brukeren Croc O'clock en tilsynelatende sammenligning mellom versjoner av den siste 3D Mario-tittelen, som vil få en gratis oppdatering på Nintendo Switch 2. Vi forventer selvsagt at et så stort spill har et visuelt sprang som er synlig for det blotte øye, men sammenligningen han gjør her er ikke ekte, fordi bildet han bruker av Super Mario Odyssey ikke er en del av Nintendo Switch 2-versjonen, eller til og med den originale Switch. Det er et reklamebilde fra Nintendo som tilsvarer en forhåndsversjon av spillet, og bør derfor ikke brukes som en representasjon av hva den nye versjonen av spillet vil tilby.

Selv om vi er sikre på at Nintendo vil fortsette å avsløre mer informasjon om sine nye titler samt anmeldelser av Nintendo Switch-hits, kan du være trygg på at vi i Gamereactor vil gi deg full dekning på lanseringen av Nintendo Switch 2, og svare på dette og mange andre spørsmål som vi som spillere har om den nye maskinvaren. Og hvis du har noen, send oss en linje i kommentarfeltet, så svarer vi på dem når den tid kommer.