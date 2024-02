Pass deg for den siste oppdateringen av POCO X5 Pro, den tvinger deg til å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

HQ

Xiaomi publiserte i går sin oppdateringsplan og kompatible enheter i forbindelse med introduksjonen av HyperOS, det nye operativsystemet for smarttelefonene Xiaomi, Redmi og POCO som erstatter MIUI. Og selv om det foreløpig ikke er spesifisert når disse oppdateringene vil komme, har tusenvis av POCO X5- og F5-brukere våknet opp i morges til en forferdelig overraskelse: telefonen er låst.

Liste over Xiaomi-enheter som er bekreftet for HyperOS-oppdateringen



Xiaomi Pad 6



Redmi Pad SE



Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro



Xiaomi 13 Ultra



Xiaomi 13 Lite



Xiaomi 13T og Xiaomi 13T Pro



Redmi Note 13 4G



Redmi Note 13 5G



Redmi Note 13 Pro 4G



Redmi Note 13 Pro 5G



Redmi Note 13 Pro Plus 5G



Redmi Note 12 5G



Redmi Note 12 Pro 5G



Redmi Note 12 Pro Plus 5G



Xiaomi 12



Xiaomi 12 Pro



Xiaomi 12 Lite



Xiaomi 12T



Xiaomi 12T Pro



Det ser ut til at oppdateringen som ble utgitt globalt for noen timer siden, blokkerer enheten fullstendig og tvinger brukeren til den fryktede Wipe data / Factory reset, dvs. slett dataene, som tvinger til å forlate fabrikktelefonen, og uten å kunne starte den på nytt eller kutte installasjonen med Mi Assistant eller Reboot Now. Vi vet ikke om det er flere modeller som er berørt, men brukere rapporterer om en total mangel på hjemmeinformasjon og en tydelig nervøsitet for å miste all lagret personlig informasjon.

Mister jeg alle bildene på telefonen min?

I skrivende stund har Xiaomi ennå ikke kommentert saken, men vi anbefaler på det sterkeste at du, hvis du ennå ikke har begynt å oppdatere enheten din, deaktiverer automatiske oppdateringer til det kinesiske selskapet lager en hotfix for oppdateringen. Unngå å oppdatere fastvaren for øyeblikket og avvent til selskapet slipper informasjon.