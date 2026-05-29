Passasjerer strandet 30 meter over bakken etter feil i berg- og dalbane

HQ

Åtte studenter måtte torsdag reddes ut av en berg- og dalbane i fornøyelsesparken Galveston Island Pleasure Pier i Texas. Dette skjedde etter at Iron Shark-attraksjonen plutselig stoppet, og de unge passasjerene ble sittende fast 30 meter oppe i luften i flere timer før nødetatene til slutt klarte å få alle ned på bakken igjen.

Ifølge parkens brannsjef ble alarmen utløst klokken 17.37 lokal tid, og flere videoer og bilder viser hvordan de som var fastspent i forlystelsen, ble sittende i en bratt skråning med ryggen mot bakken. Redningsaksjonen varte i flere timer og ble ikke avsluttet før senere på kvelden. Heldigvis ble alle evakuert uten alvorlige skader.

Fornøyelsesparken bekreftet at Iron Shark hadde fått en teknisk feil, selv om sikkerhetssystemene faktisk fungerte som de skulle på det aktuelle tidspunktet. De opplyste også at forlystelsen vil gjennomgå en grundig inspeksjon og testkjøring før den eventuelt åpnes for publikum igjen.