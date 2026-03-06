Påtalemyndigheten ber om over ti års fengsel for Elche-spiller Rafa Mir for voldelige seksuelle overgrep

HQ

Elche-fotballspilleren Rafa Mir risikerer 10 år og seks måneders fengsel for seksuelle overgrep og mishandling, etter påstand fra påtalemyndigheten i Valencia-provinsen. Påtalemyndigheten krever også 74 000 i erstatning til offeret. Spilleren ble arrestert i september 2024, da han spilte for Valencia CF, og tilbrakte en natt i fengsel på prøve.

Den 28 år gamle spissen, som også har spilt i Premier League for Nottingham Forest og Wolverhampton Wanderers, er tiltalt for seksuelle overgrep med penetrering og vold. Ifølge dommeren er det "indikasjoner, ikke bare mistanker", på to episoder med seksuelle overgrep med bruk av vold, begått av Rafa Mir mot en kvinne som da var 21 år.

En annen fotballspiller, Pablo Jara, var også tiltalt for seksuelle overgrep i samme sak, og påtalemyndigheten la ned påstand om tre års fengsel og en erstatning på 6 280 kroner.

For bare en uke siden ble Mir anklaget av en fotballspiller fra Espanyol, Omar El Hilali, for rasistiske fornærmelser, noe som førte til at antirasismeprotokollen ble aktivert for bare andre gang siden 2021 for en sak om fornærmelser mellom fotballspillere.