Påtalemyndigheten i den spanske domstolen ber om ny rettssak mot Luis Rubiales, og hevder at dommeren ikke var upartisk

Luis Rubiales, tidligere president i det spanske fotballforbundet, ble dømt til å betale 10 800 euro i bot til fotballspilleren Jenni Hermoso og et besøksforbud, da han ble funnet skyldig i seksuelle overgrep da han kysset fotballspilleren uten samtykke etter å ha vunnet fotball-VM 2023 i august 2023. Han - og andre tidligere medlemmer av RFEF, inkludert daværende trener Jorge Vilda - ble imidlertid frikjent for tvang, da de forsøkte å endre narrativet om kysset uten samtykke ved å snakke med fotballspilleren og hennes venner og familie, inkludert lavmælte trusler om å ødelegge karrieren hennes.

Rubiales var ikke fornøyd og anket dommen, men fotballspilleren og hennes omgangskrets, inkludert kollegene hennes, som spilte med det spanske landslaget i Nations League samme dag som dommen falt, var heller ikke fornøyd. Det var heller ikke påtalemyndigheten i den spanske domstolen, som opprinnelig ba om to og et halvt års fengsel, og som nå ber om en ny rettssak.

Hovedaktor Marta Durántez hevder at noen bevis ikke ble tatt i betraktning og at noen spørsmål ble "urettmessig avvist", og sa at dommer José Manuel Fernández-Prieto, den sentrale straffedommeren ved den nasjonale domstolen, ikke var upartisk.

"Dommeren hadde ikke, i det minste, det nødvendige utseendet av upartiskhet, som må være til stede hos dommeren som er fastsatt i grunnloven, uavhengig av personlige fordommer, samt upartisk og respektfull overfor de prosessuelle rettighetene til intervenientene, inkludert de fra påtalemyndigheten", var ordene til aktor Durántez (via El País).

Hermoso bor og spiller nå langt fra Spania, for Tigres i Mexico, hvor hun assisterte årets vakreste og mest virale mål.