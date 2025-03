Påtalemyndigheten i Sør-Korea går videre med Yoons opprørssak til tross for løslatelse

HQ

Påtalemyndigheten i Sør-Korea står fast i sin jakt på å få president Yoon Suk Yeol dømt for opprør, selv om han lørdag ble løslatt fra varetekt, bare en uke etter at han hadde sittet arrestert i to måneder.

Løslatelsen kom etter at en domstol hadde avgjort at varetektsfengslingen under rettssaken var ulovlig, med henvisning til utløpte frister for innlevering av dokumentasjon. Riksadvokaten gjorde det imidlertid klart at avgjørelsen ikke ville stoppe påtalemyndigheten, og hevdet at de ville fortsette å bestride dommen i retten.

Rettssaken mot Yoon, som har pågått siden februar, har sin bakgrunn i anklager om at han i desember erklærte unntakstilstand, noe han senere trakk tilbake. Yoon, som har blitt stilt for riksrett og fortsatt er suspendert fra sitt embete, fortsetter å hevde at unntakstilstanden var et nødvendig skritt.

Det er ventet at grunnlovsdomstolen snart vil avgjøre om Yoon skal gjeninnsettes i embetet eller avsettes permanent, og utfallet av saken vil legge grunnlaget for et potensielt nytt presidentvalg innen 60 dager.

Shutterstock

