Påtalemyndigheten i Sør-Korea tar ut tiltale mot tidligere president Moon Jae-in for bestikkelser

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Påtalemyndigheten i Sør-Korea har tatt ut tiltale mot tidligere president Moon Jae-in for bestikkelser i forbindelse med den kontroversielle ansettelsen av hans svigersønn i en stilling i et thailandsk flyselskap, opplyser en talsperson torsdag.

Tiltalen kommer etter en etterforskning av hvorvidt utnevnelsen var en del av et opplegg som involverte Lee Sang-jik, en tidligere lovgiver, som angivelig skal ha utvekslet politiske tjenester og innflytelse for personlig vinning, til fordel for både seg selv og sine nærmeste.

Moons svigersønn skal ha mottatt betydelige summer i løpet av sin periode som statsadvokat, som påtalemyndigheten mener var bestikkelser for å sikre Moon politisk støtte. Både Moon og Lee har ennå ikke svart offentlig, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.