Påtalemyndigheten i Spania anker frifinnelsen av Dani Alves for voldtekt på grunn av "grusom og vilkårlig" feiltolkning av bevis

HQ

Dani Alves, tidligere brasiliansk fotballspiller i Sevilla, Barcelona, Juventus og Paris Saint-Germain, ble anklaget for å ha voldtatt en kvinne på en nattklubb i Barcelona 30. desember 2022. Etter å ha blitt varetektsfengslet ble han funnet skyldig i voldtekt i en rettssak i februar 2024, men ble løslatt fra fengsel etter å ha betalt en kausjon på én million euro.

Saken ble imidlertid snudd på hodet den 28. mars i år, da Høyesterett i Catalonia reagerte på Alves' anke og opphevet dommen, fordi retten fant at saken hadde en uoverensstemmelse med hensyn til de biologiske bevisene. Dermed ble reiseforbudet og besøksforbudet opphevet, og han ble innvilget erstatning.

Nå anker påtalemyndigheten i Spania den katalanske høyesterettsdommen, og forsvarer seg med at bevisene som retten brukte for å frikjenne Alves, var en feiltolkning som strider mot den vitenskapelige rapporten, er "vilkårlig og grusom" og moralsk fordømmende for offeret, som forblir anonym (via RTVE).

Bevisene som retten brukte for å frikjenne Alves, var at de fant Alves' DNA i munnen hennes, som de mente stammet fra sæd, når anklageren hadde sagt at det ikke var noen fellatio før samleiet. Påtalemyndigheten hevder nå at DNA-et i munnen hennes kunne ha kommet fra andre kilder, som kyss eller deling av en drink.

Aktoratet minner også om at samtykke kan tilbakekalles, og at det faktum at anklageren gikk inn i baderomskabinen der samleiet fant sted, ikke betyr at hun var villig til å gjøre det, og at det ikke svekker hennes troverdighet.