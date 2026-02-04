Påtalemyndigheten i USA krever livstidsstraff for en mann som er dømt for å ha forsøkt å myrde Trump i Florida

HQ

Den føderale påtalemyndigheten i USA har lagt ned påstand om livstidsstraff for Ryan Routh, mannen som ble dømt for å ha forsøkt å myrde Donald Trump under en golftur i Florida i 2024. Routh skal dømmes onsdag av den amerikanske distriktsdommeren Aileen Cannon i Fort Pierce, etter at han ble dømt for blant annet drapsforsøk på en presidentkandidat og flere skytevåpenlovbrudd.

Ifølge påtalemyndigheten brukte Routh flere uker på å planlegge angrepet før han plasserte seg i nærheten av Trumps golfklubb i West Palm Beach og siktet med riflen gjennom buskaset mens den daværende republikanske kandidaten spilte. En Secret Service-agent oppdaget ham før Trump kom inn på området, noe som fikk agenten til å åpne ild etter at Routh pekte våpenet sitt i agentens retning. Routh flyktet uten å skyte og ble senere arrestert.

Påtalemyndigheten hevder at Routh ikke har vist anger og fortsetter å fraskrive seg ansvaret for handlingene sine, noe som rettferdiggjør en livstidsdom i henhold til de føderale retningslinjene. Forsvarerne hans har i stedet bedt om en redusert straff på 20 år pluss en obligatorisk straff på syv år, med henvisning til hans alder og med argumentet om at en straff som ikke er livsvarig fengsel vil være tilstrekkelig. Senere i dag vil vi få vite mer...

