I ettertid blir PSP ofte sett på som litt av en flopp, men faktum er at den var en enorm suksess, og solgte bedre enn både Game Boy Advance og Nintendo 3DS. Derimot hadde PSP den tvilsomme gleden av å konkurrere med Nintendo DS, det desidert bestselgende bærbare formatet gjennom tidene, noe som fikk den til å føles som en taper - selv om det langt fra er et rettferdig bilde.

Uansett skyldtes mye av suksessen virkelig gode spill, som ofte var perfekt tilpasset formatet. Et av dem var det svært merkelige Patapon fra 2007. Et spill så bisart at jeg 18 år senere kan høre det rytmiske "Pata-Pata-Pata-Pata-Pon"-mantraet i hodet mitt når jeg tenker på spillet. Derfor gledet jeg meg til denne nye utgaven, som også inneholder oppfølgeren.

Patapon 1+2 Replay Det føles som å lytte til en gammel sang du ikke har hørt på flere tiår, men som du umiddelbart husker nøyaktig hvordan den går, med tekst og det hele. Den rytmiske krigføringen sitter bokstavelig talt i muskelminnet, og designet er like sjarmerende som alltid, og har tålt tidens tann på en utmerket måte. Dette kunne like gjerne vært utgitt i dag som en kreativ og hyllet indie fra et eller annet drivende studio.

To virkelig sjarmerende spill som faktisk står seg veldig godt spillmessig.

Patapon har et like enkelt som genialt grunnkonsept, der min jobb er å opptre som en gudelignende general for en liten hær av enøyde trommekrigere (tenk stiliserte versjoner av Mike Wazowski fra Monsters Inc). Hver kommando utføres gjennom rytmiske knappetrykk som til sammen får de små soldatene dine til å gå i aksjon. Et ganske unikt spillopplegg som fortsatt står seg den dag i dag, og som ingen andre spill egentlig har klart å kopiere. Når alt sitter som det skal og du gir kommandoene dine med perfekt rytme, er det virkelig som å nå en slags zen-tilstand.

Patapon 1 og 2 er veldig like, men den andre delen er merkbart bedre takket være en større dybde i spillet, inkludert helteenheter, mer innhold og muligheten til å optimalisere troppene dine. Å få to spill for prisen av ett er selvfølgelig ingen liten bragd. Det betyr at vi kan kose oss med massevis av innhold til det medrivende lydsporet som leverer en merkelig blanding av barnekor, stammetrommer og japansk techno.

Vær forberedt på at lydbildet ikke blir så bra som det burde være i en tittel som dette.

Switch 2-versjonen kjører med en jevn hastighet på 60 bilder i sekundet og ser fortsatt flott ut, med HD-skarpe silhuetter og en fargepalett som sprudler like sterkt som alltid. Jeg skulle imidlertid ønske det var noen nye funksjoner. Riktignok finnes det justerbar vanskelighetsgrad og diverse mindre "livskvalitetsforbedringer", men ellers er spillene i utgangspunktet urørte. Ingen ekstra menyer med trivia, konseptskisser eller til og med en musikkspiller (noe som hadde vært en no-brainer her). Det er en ren konvertering med polering - men uten den kjærligheten vi ofte ser i moderne samlinger. For fans som har spilt disse titlene flere ganger før, er det rett og slett ikke noe nytt å oppdage. Pluss ... hvor er Patapon 3?

Det store problemet er timingen. PSP-spillet ble spilt på en innfødt skjerm, og alle hadde nøyaktig den samme. Nå har alle en annen TV, og Switch lar deg også bytte TV ofte - eller spille på en bærbar (og deretter på en av de mange Switch-skjermene eller Switch 2). Det finnes et forsinkelsesverktøy, men det er slett ikke intuitivt, og jeg synes egentlig ikke det er særlig bra ... og det forverres ytterligere hvis du legger til trådløse Bluetooth-hodesett, som kommer med sin egen forsinkelse. Jeg føler derfor ikke at jeg får helt den samme kontrollen over de rytmiske krigerne mine, og det hjelper ikke at de er de søteste tingene i verden.

En solid samling som hadde fortjent litt mer kjærlighet.

Så bør du kjøpe Patapon 1+2 Replay? Jeg tror det kommer an på hva du er ute etter. For meg, som spilte originalen mye da den først kom ut, er det i utgangspunktet en herlig blanding, selv om jeg hadde glemt hvor mye av en grind det er å komme seg videre fra visse nivåer. Men når man ikke får noe nytt, faller interessen raskere enn jeg hadde trodd, og anbefalingen avhenger dermed rett og slett av hvor glad man er i Patapon. Hvis du ikke har spilt det før og vil ha noe skikkelig koselig å spille i korte perioder, kanskje på reise eller lignende, så kan det godt være akkurat det du har lett etter.