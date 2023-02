Etter å ha tilbrakt nesten et år i tidlig tilgang, er det endelig tid for Lychee Game Labs fargerike sjangerblandende Patch Quest å bli sluppet løs på verden. Det er Metroidvania møter Roguelike med en god dose bullet hell mekanikk drysset på toppen. Alt blandet sammen og tett pakket med en sjarmerende og distinkt estetikk som egner seg utrolig godt til det som egentlig er en viltvoksende blanding av ideer som ikke har noen grunn til å samhandle så godt som de faktisk gjør. Så heng med meg inn i den dype jungelen, så skal jeg forklare glansen som lurer bak spillets pastelleksteriør.

Patch Quest finner sted i den mystiske verdenen Patchlantis, hvor du, spilleren, er fri til å utforske av hjertens lyst basert på dine evner. For akkurat som alle andre spill basert på den nå nesten utslitte, men like jævla stadig underholdende Metroidvania-modellen, er din evne til å reise verden rundt tett knyttet til karakterens evner, og Patch Quest er absolutt ikke noe unntak fra denne regelen. Startbasen din har fire innganger, hvorav bare en er åpen når du begynner eventyret ditt, men når du gjør nye funn, låses nye muligheter opp og tidligere lukkede dører til nye soner åpner seg.

Patchlantis er delt inn i flere unike biomer eller soner om du vil, fylt med sin egen fauna, dyreliv, hemmelige grotter og ja, selvfølgelig, sjefer. Hvert nytt område du besøker genereres tilfeldig, noe som egner seg godt til eventyrånden som så tydelig gjennomsyrer stort sett alle aspekter av Patch Quest og også oppmuntrer til flere gjennomspillinger. Du kan dra gjennom Patch Quest alene eller med en venn ved siden av deg på sofaen i flerspillermodus med delt skjerm. Men det som utvilsomt er den mest fremtredende mekanikeren i Patch Quest, er karakterens lasso som du fanger, temmer og rir på alle de forskjellige skapningene du støter på i den ekspansive verdenen.

Hvert dyr har sine egne unike evner som du arver og kan bruke mens du rir på ryggen. Dette gir mange interessante måter å komme seg rundt på de forskjellige områdene og ikke minst sjefene som oftere enn ikke presenterer situasjoner som degenererer til vanlig kulehelvete og i løpet av få millisekunder forvandler spillet til en vanlig schmup. Riktignok ikke på samme nivå som sjangerens storheter Mushihimesama eller DoDonPachi, men når det er sagt er det verdt å påpeke at spillets senere soner kan by på virkelig intense, svette kamper som får deg til å summe av glede.

Dette var utfordringer som jeg personlig fant mye glede i, og som aldri føltes verken urettferdige eller uoverstigelige. I stedet oppfordrer de deg til å eksperimentere med forskjellige dyr for å ri, fordeler og evner for karakteren din, men viktigst av alt forskjellige sett med utstyr. Straffen for å mislykkes er også heldigvis lett, noe som også gir enda mer til ikke bare gleden av spillet, men også ønsket om å prøve ut forskjellige kombinasjoner og utforske enda mer av spillverdenen, og dermed finne enda flere power-ups eller andre evner for å hjelpe til i de stadig mer utfordrende kampene.

I tillegg til dyrene du kan fange og ri, fokuserer en stor del av spillet på å skaffe kjæledyr for å ta med hjem til basen din. Likevel kan du også samle fauna fra dine reiser i Patchlantis, som du planter i klynger på fem for å reprodusere et bestemt biom, noe det store utvalget av potensielle kjæledyr krever for å trives. Og ja, selvfølgelig kan du også klappe og kose med dine små venner, noe som faktisk har en positiv innvirkning på helsen deres. Denne mer lekne siden av Patch Quest presenterer et hyggelig avbrekk fra den tidvis ganske intense utforskningen.

Noe som Patch Quest virkelig lykkes med, og et aspekt av spillet jeg vil understreke, er hvordan det tvinger spilleren til stadig å prøve ut nye dyr og evner. For akkurat som i The Legend of Zelda: Breath of the Wild hvor våpen sakte brytes ned jo mer de brukes, har dyrene du fanger og rir en begrenset mengde bruk eller ammunisjon hvis du ønsker det. For mens du stadig finner nye ute i naturen, blir de raskt utarmet under de mange konfrontasjonene, og dette tvinger deg til stadig å være på utkikk etter nye potensielle steeds å lasso og mestre.

Enten du velger å takle Patch Quest og Patchlantis utfordringer alene eller med en velvalgt venn på sofaen, tilbyr Lychee Game Labs indieopprettelse utrolig variasjon og mye moro. Det er mer enn femti forskjellige dyr å oppdage, mange utfordrende sjefer, et mylder av interessante kombinasjoner av evner og et konstant ønske om å skyve konvolutten. Oppdagelsesgleden er rett og slett veldig følbar, og jeg syntes virkelig det var vanskelig å legge ned kontrollene i lange perioder, noe som bare er et bevis på hvor uforlignelig underholdende og gjennomtenkt spillets spillsløyfe faktisk er.