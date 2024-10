Path of Exile 2 Forhåndsvisning: Alt du kan ønske deg av en oppfølger?

HQ

Med det etterlengtede Path of Exile 2 må Grinding Gear Games oppfylle to tilsynelatende motstridende oppgaver. På den ene siden må opplevelsen utvides med nytt innhold, noe som ikke er noen enkel oppgave ettersom mer enn 10 år med utvidelser har gjort det opprinnelige Path of Exile til et virkelig massivt spill. Samtidig må spillet også gjøres mer tilgjengelig for nykommere, men det kan heller ikke være lett når spillets ferdighetstre inneholder flere evner enn det finnes stjerner på nattehimmelen.

Kanskje er det derfor spillets store nyvinning er rettet mot både nye og erfarne spillere. Som et supplement til den klassiske kontrollen der du styrer karakteren din med musen og velger ferdigheter med tastaturet, kan du nå også styre karakteren din med WASD-tastene mens du sikter med musen - nesten som i et skytespill ovenfra og ned. Spillets entusiastiske og snakkesalige spilldirektør Jonathan Rodgers forklarer at Grinding Gear Games begynte å eksperimentere med det nye kontrollskjemaet under utviklingen av Mercenary -klassen, som først og fremst bruker armbrøst og mellomdistanseangrep, men at det også viste seg å fungere for de andre klassene.

Når jeg selv setter meg ned med spillet, velger jeg også Mercenary, og det tar ikke mange øyeblikkene før jeg lærer å sette pris på det nye, mer actionorienterte kontrollskjemaet. Åpningssekvenser i actionrollespill er ofte litt kjedelige affærer, der man klikker seg gjennom horder av monstre som er omtrent like irriterende og farlige som popup-vinduer og cookie-varsler. Men i Path of Exile 2 er jeg på tå hev helt fra starten, og flere ganger må jeg gjøre raske unnvikelsesruller etterfulgt av presist timede skudd med armbrøsten for bare å holde meg i live.

Kontrollen skal imidlertid ikke ha all æren, for åpningen av Path of Exile 2 er spektakulært designet, helt fra det første øyeblikket du velger karakter. Fem helter står utstilt på et regnvått torg med galger rundt halsen. De representerer spillets hovedklasser, og i samme øyeblikk som du har gjort ditt valg, blir de fire andre hengt, mens karakteren din rømmer. En morbid, men også ekstremt elegant måte å strømlinjeforme menyer, mellomsekvenser og spill.

Etter flukten starter spillet for alvor i utkanten av en dyster skog. Jeg kjemper meg gjennom de farlige monstrene og kommer til en middelalderlandsby der fakler og bål så vidt holder mørket på avstand. Jeg elsker atmosfæren, som bringer tilbake nostalgiske minner fra starten av Diablo II. Det er også her jeg får min første uklippte perle. Rodgers forklarer :

" "Ferdigheter er knyttet til gjenstander uten klassebegrensninger. I PoE2 prøver vi virkelig å forenkle hvordan det presenteres for spillerne når det gjelder menyer og slikt. I PoE2 finner du disse tingene som kalles uklippte ferdighetsperler. Disse er verdensdråper, men du kan også få dem fra oppdrag. Når du høyreklikker på dem, får du tilgang til et ferdighetstre i Diablo II-stil, der du kan øke nivået på eksisterende ferdigheter og utstyre deg med nye. Hvis du er en ny spiller, trenger du ikke å bekymre deg så mye for at disse gjenstandene kan byttes, du kan bare utstyre dem."

Siden spillet mitt ennå ikke er kuttet, kan jeg velge hvilken oppgradering det gir meg tilgang til. Jeg velger "Permafrost Bolts", som lar meg fryse fiender med skuddene mine. Senere vil dette åpne opp for kombinasjonsangrep som knuser de frosne fiendene, men foreløpig handler det mest om å bremse ned de mange og aggressive fiendene som stadig svermer rundt meg. På dette tidlige stadiet er Path of Exile 2 fortsatt i stor grad et rent actionspill, men etter hvert som flere ferdigheter låses opp og nytt utstyr blir funnet, vil spillets meta og underliggende statistikk selvsagt spille en mer fremtredende rolle.

Rodgers illustrerer dette med en post-game save, der han med sin Mercenary ødelegger tøffe fiender ved hjelp av visuelt imponerende ferdigheter og våpen. Destruktiviteten til karakteren hans skyldes ikke bare en konstant veksling mellom ferdighetsperler, hvis angrep utfyller hverandre, men også de såkalte støtteperlene som modifiserer eksisterende evner. For eksempel kan "Multiple Projectiles" gi både granater eller fragmenteringsrunder ekstra ildkraft. "Vi har forsøkt å gjøre hver støtteperle så generell som mulig, slik at de kan fungere på så mange evner som mulig", forklarer Rodgers, og illustrerer dette med en annen figur, en Warrior. Her viser han hvordan et angrep som lager en rett linje av lava, kan modifiseres på flere forskjellige måter takket være støtteperler.

Men selv her, i spillets post-game, der du har et utall av evner å velge mellom, er de mer handlingsorienterte refleksene fortsatt viktige. Rodgers viser oss en sjef som skyter flytende ildkuler, nesten som i et kulehelvete. Når jeg spør om det, forsikrer han meg om at du kan håndtere denne typen sjefer med de klassiske kontrollene også, men jeg ville ikke vært foruten den presise og responsive WASD-kontrollen i en slik situasjon. Heldigvis kan du raskt bytte mellom kontrolltypene ved å åpne hovedmenyen for pause.

Jeg spurte også Rodgers hvor langt spillet ville bli hvis man bare hamret seg gjennom historien. De færreste vil nok ønske å spille på den måten, men med 50-60 timers spilletid i kampanjen er det en enorm appetittvekker før spillets massive postgame, som trolig vil være selve kjernen i opplevelsen. Du kan forresten komme deg gjennom historien mye raskere andre gang hvis du vil spille som en ny karakter, forklarer Rodgers: "Kunnskapen du har som spiller - selv om karakteren din ikke skulle ha den - gjenspeiles fortsatt i oppdragssystemet. Hvis du vet at noe kan finnes på et bestemt sted, trenger du ikke å snakke med en NPC først. Du kan bare gjøre oppdraget før du i det hele tatt blir fortalt om det."

Dessverre fikk jeg ikke gjort så mange oppdrag selv, ettersom tiden min med spillet var begrenset til en halvtime. Men basert på det jeg prøvde og det Rodgers viste frem, ser det ut til at Grinding Gear Games er på god vei til å klare det vanskelige kunststykket å levere et spill som er mekanisk og innholdsmessig dypere enn originalen, men også mer tilgjengelig for nye spillere. Om dette holder stikk, får vi snart vite, ettersom Path of Exile 2 lanseres i Early Access den 15. november.