Path of Exile 2 forventes å gå ut av Early Access senere i år

Path of Exile 2 foregår i fantasiverdenen Wraeclast, et fiendtlig og dødelig kontinent som vrimler av skapninger og hemmeligheter, og er innholdsrikt og forventes å bli en verdig etterfølger til Path of Exile. Til tross for at spillet fortsatt er i en Early Access-tilstand, er det allerede flere DLC-støttepakker som tilbys, inkludert Faridun-supporteren og Lord of Ogham-støttepakken, som begge inneholder rustningssett, navneskilt og kjæledyr.

Grinding Gears har introdusert et nytt ferdighetssystem Path of Exile 2 system med 240 aktive ferdighetsperler og 200 støtteperler. Opprinnelig var det planlagt 12 karakterklasser for lanseringen av spillet, men spilldirektør og medstifter av Grinding Gears, Jonathan Rogers, har siden uttalt at han mener at de åtte klassene (kriger, ranger, huntress, trollkvinne, leiesoldat, munk, druide og heks) som vi har i den tidlige tilgangsversjonen av spillet, vil være tilstrekkelig for en innledende 1.0-lansering. Det antas at de gjenværende klassene vil være Marauder, Duellist, Shadow og Templar, som vi så i Path of Exile 1.

Path of Exile 2 har en rekke sjefer i de mange kampanjene, og tilpasningsmulighetene for karakterene er uendelige, med ferdighetsperlesystemer og muligheten til å dobbeltspesialisere seg i det passive ferdighetstreet, noe som legger til et ytterligere lag med tilpasningsmuligheter.

Til tross for alt innholdet og de mange tilpasningsmulighetene trenger du heldigvis ikke en PC med høy ytelse for å spille Path of Exile 2 når det lanseres i siste halvdel av året. Spillet vil også være tilgjengelig på PS5 og Xbox X/S.