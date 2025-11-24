Path of Exile 2 slipper oppdateringen "The Last of the Druids" den 4. desember

HQ

Grinding Gear Games vil at vi skal gjøre oss klare til å tilbringe julen limt til skjermen og nyte Path of Exile 2, som 6. desember feirer sitt første år i tidlig tilgang. Ifølge en pressemelding vil det bli avholdt et nytt digitalt GGG Live-arrangement på YouTube og Twitch den 4. desember, der den neste store innholdsoppdateringen til spillet, The Last of the Druids, vil bli avduket.

I tillegg til avdukingen vil det ikke ta lang tid før vi får prøve den selv, ettersom det er bekreftet at både denne oppdateringen og resten av grunnspillet vil være tilgjengelig for å prøve gratis i en ny Path of Exile-testhelg, som vil vare fra 12. desember kl. 20:00 til 15. desember kl. 20:00.

Alle, selv de som ikke har spillet i Early Access, vil kunne prøve det uten nivåbegrensninger og beholde all fremgangen sin, hvis de deretter ønsker å få tak i det, ettersom de på slutten kan fortsette eventyret fra der de slapp ved å kjøpe en Early Access Contributor Pack eller rett og slett vente på den fullstendige gratislanseringen av spillet. Denne gratishelgen vil gjelde for alle versjoner av spillet (PC, Xbox, PS5).

Kommer du til å prøve Path of Exile 2? Og hvis du allerede har det, vil du prøve The Last of the Druids-innholdet den helgen?