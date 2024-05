Path of Exile 2 kommer til PS5

HQ

Oppfølgeren til Grinding Gear Games 'free-to-play RPG kommer til PlayStation 5. Som det ble bekreftet under gårsdagens State of Play-presentasjon, får Path of Exile 2 en konsollansering når den lanseres i Early Access senere i år.

Dette betyr en haug med kule ting, men de viktigste punktene fra traileren og PlayStation-blogginnlegget er at du får crossplay og progresjon på tvers av plattformer, samt co-op på sofaen. To spillere kan spille fra samme konsoll, enten på samme konto eller på to forskjellige kontoer.