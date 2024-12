Path of Exile 2 når 1 million spillere på lanseringsdagen som Early Access

HQ

Path of Exile 2 kommer som en Early Access-tittel i dag. Spillet vil være spillbart og tilgjengelig for fans senere på dagen, og det er tydeligvis mange fans som er klare til å kaste seg ut i det.

Dette har blitt bekreftet av Path of Exile X-kontoen, der det er nevnt at en million spillerinnløsninger (effektivt en million solgte Early Access-kopier) har blitt notert. Dette suksessnivået kommer imidlertid med sine egne problemer.

Utvikleren kommer den kommende bølgen av rapporterte problemer i forkjøpet ved å bekrefte at det definitivt vil være lanseringskøer og ventetider for de som forsøker å logge inn i spillet i løpet av debuthelgen. Utvikleren gjør fremskritt for å redusere disse problemene ved allerede å utvide serverkapasiteten, men sier også "vi vet helt ærlig ikke hva våre backend-tjenester kommer til å kunne håndtere når vi går over en million brukere."

Utvikleren avslutter med å legge til at de "aldri forventet at ting skulle bli så store under [Early Access]", før de deler en stor takk til samfunnet som har støttet Path of Exile 2 allerede.