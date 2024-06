Path of Exile 2 sin Witch-klasse er perfekt for deg som vil la håndlangerne dine gjøre det tunge arbeidet

HQ

Path of Exile 2 introduserer, i tillegg til en rekke andre ekstra funksjoner for nye og gamle fans, en Witch-klasse. Witch er kanskje litt av et mysterium for deg, men i vårt intervju med Christopher Laferriere fra Grinding Gear Games fikk vi vite litt mer om hva som får klassen til å skinne.

"Witch er på en måte din klassiske summoner," sa han. "Og vi har utvidet minion-typene ganske mye fra det første spillet. Så, du vet, i [Path of Exile] 1, bare som et eksempel, Raise Skeleton. Du kan heve skjeletter, og de treffer ting, og det er omtrent omfanget av ferdigheten. Noen ganger springer de til ting, det er omtrent det. I PoE 2 har vi fortsatt ganske grunnleggende skjelettkrigere, men det finnes også skjelettskyttere, som skyter med pil og bue. Det er Skeletal Arsonists, som kaster brannbomber og kan eksplodere dine egne håndlangere for å få dem til å gjøre skade."

"Det finnes Skeletal Clerics, som kan gjenopplive håndlangerne dine og helbrede dem, og det finnes noen flere. Så det er ganske omfattende, og vi ønsket også å gjøre summoner-lekestilen litt mer aktiv på noen måter."

Det kommer også til å være spesifikke kommandoer du kan gi håndlangerne dine, så det kommer til å bli ganske detaljert når det gjelder gameplay, med mye å administrere for Witch-spillere. Men alt dette er en del av det å skape en flott hær som gjør jobben din. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for enda flere Witch-detaljer og en Witch-spillgjennomgang også :

HQ