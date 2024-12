Path of Exile 2 står overfor en stor sikkerhetskrise når hackere plyndrer spillernes kontoer

HQ

Path of Exile 2Den etterlengtede oppfølgeren fra Grinding Gear Games, står allerede overfor et stort tilbakeslag på grunn av en pågående hackepidemi. I spillets offisielle fora beskriver over 100 innlegg fra berørte spillere hvordan deres mest verdsatte eiendeler på mystisk vis har forsvunnet. Det ser ut til at hackere fokuserer spesielt på gjenstander av høy verdi, noe som fører til økende bekymring blant samfunnet. Spillere som har investert betydelig tid og krefter på å samle sjeldent utstyr, er nå frustrerte og bekymret for sikkerheten til kontoene sine.

Hacket ser ut til å påvirke både den offisielle Grinding Gear Games-launcheren og Steam-brukere, med sistnevnte gruppe som slår alarm om at de ikke mottar noen Steam Guard-varsler under hendelsene. Til tross for alvorlighetsgraden av situasjonen, har Grinding Gear Games ennå ikke kommet med en offentlig uttalelse, i stedet oppfordrer spillerne til å kontakte kundesupport for å få hjelp. Foreløpig er alt vi kan gjøre å prøve å være tålmodige, da det er trygt å anta at de stille undersøker problemet mens de jobber med en løsning.

Har du opplevd dette problemet fra første hånd?