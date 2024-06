Path of Exile 2 utvikleren avslører det "nyeste, mest skinnende" som kommer til spillet

HQ

Path of Exile 2 Grinding Gear ønsker å gjøre mange forbedringer i forhold til det første spillet, som allerede var en massiv hit blant ARPG-fans. Som vi diskuterte i intervjuet vårt med Christopher Laferriere fra Grinding Gear Games, er det tre funksjoner som kommer til å skille seg ut i det nye spillet.

De er sofa-samarbeid, forbedrede opplæringsprogrammer og kontrollerstøtte. Laferriere plukket ut kontrollerstøtte som uten tvil den største endringen som kommer til oppfølgeren. "Jeg vil si at den nyeste, skinnende tingen som vi har vist frem her i LA for første gang, er kontrollerstøtten for det andre spillet," sa han.

"Det har blitt lagt ned mye arbeid i individuelle ferdigheter for å få målrettingen til å føles riktig, samt mer globale ting, som å endre måten karakteren kan bevege seg på mens du skyter samtidig," fortsatte Laferriere. "Eller, du vet, bare, ærlig talt, grunnleggende ting ved spillet har endret seg på subtile måter for å få kontrollerstøtte samt WASD-kontroller på mus og tastatur til å føles bra. Og jeg tror det har vært en generell fordel for spillet."

Path of Exile 2 kommer i Early Access senere i år til PlayStation, Xbox og PC. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor: